Κοινωνικός τουρισμός: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν στο φετινό πρόγραμμα

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκινάει φέτος το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, το οποίο έρχεται μαζί με άλλες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και τη μεγαλύτερη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα ανοίξει μετά το Πάσχα καθώς η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θα γίνει την 1η Μαΐου αντί για 1η Ιουνίου και θα αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στο φετινό πρόγραμμα θα υπάρξουν αλλαγές στις παροχές, στη μοριοδότηση αλλά και στους δικαιούχους.

Πιο συγκεκριμένα:

Πιο νωρίς η εκκίνηση – Επιμήκυνση Περιόδου

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Μαΐου αντί για τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιο-Αύγουστο) και δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες του Πάσχα και της άνοιξης σε πιο προσιτές τιμές.

