Κομισιόν για ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος διακοπής πληρωμών

Προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου δίνει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για να καταθέσει νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει διακοπή πληρωμών

Σε σχετική επιστολή που απέστειλε η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το σχέδιο που προτείνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Επισημαίνει δε ότι εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.