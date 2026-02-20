Κομβική συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας | Έπεσαν οι υπογραφές για Εθνικό Στάδιο και Ειδικό δημοτικό σχολείο (video)

Κομβικής σημασίας είναι η στενή και διαρκής συνεργασία μεταξύ της Περιφέρεια Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, μέσα από την οποία προωθούνται και υλοποιούνται σημαντικά αναπτυξιακά έργα υποδομών με ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφησαν σήμερα στην Καλαμάτα δύο σημαντικές Προγραμματικές Συμβάσεις. Η πρώτη αφορά το έργο «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», που αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης. Η δεύτερη αφορά το 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας, ένα έργο με έντονο κοινωνικό πρόσημο και ιδιαίτερη σημασία για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, οι διαδικασίες δημοπράτησης για το Δημοτικό Στάδιο αναμένεται να εκκινήσουν άμεσα, ώστε το έργο να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, να αποδοθεί στους πολίτες και τη νεολαία της περιοχής ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές αθλητικό περιβάλλον, αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το έργο κατασκευής ενός σύγχρονου κτιρίου που θα το φιλοξενήσει έχει ήδη εγκριθεί και ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του και ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίησή του. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση και τη συμπερίληψη, που ενισχύει τις υποδομές ειδικής αγωγής και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Η κοινή αυτή προσπάθεια που συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα με τους Δήμους και την Περιφέρεια (χαρακτηριστικά και τα έργα που δρομολογούνται και στο Δήμο Καλαμάτας, όπως για παράδειγμα το μεγάλο αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου ) επιβεβαιώνει ότι ο συντονισμός και η συνέργεια των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης μπορούν να αποδώσουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική της Καλαμάτας και ευρύτερα της Μεσσηνίας.

Δείτε χαρακτηριστικά τα όσα ανέφεραν σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, και ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Περισσότερα στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης BEST.