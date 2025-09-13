Κορινθία: Χειροπέδες σε 36χρονο για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν πάνω από 4 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη, χθες (12.9.2025) το απόγευμα, στο Κιάτο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, 36χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, χθες (12.9.2025) το απόγευμα, στο Κιάτο, ανωτέρω αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνα σε όχημα που οδηγούσε ο 36χρονος, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -4- κιλών και -400- γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης αξιόποινων πράξεων και το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.