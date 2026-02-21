Κορυφώνεται το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι | Απόψε στις 20:00 η Νυχτερινή Παρέλαση

Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι φθάνει στο αποκορύφωμά του, με σημείο αναφοράς τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026. Πλήθος επισκεπτών αναμένεται το τριήμερο στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, με τις πληρότητες στα καταλύματα να αγγίζουν -σύμφωνα με αναφορές ανθρώπων του τουρισμού- το 100%.

Σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή παρέλαση , ενώ αύριο, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 16:00 LIVE από το BEST η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης. Στην παρουσίαση θα είναι ο Γιώργος Κρικοριάν, τη μουσική επένδυση θα έχει ο Dj Νάσος Παπατζιμόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Ήβη Αδάμου.

Δείτε ΕΔΩ τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμισείς.

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, σας περιμένουμε στην Ακτή ΝΟΚ με τα Καρναβαλοχρώματα και διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη από την ομάδα Polis Art Events.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20:00 Νυχτερινή Παρέλαση & Street Party με την DJ Μαρία Τραγιανού

στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

16:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης

Παρουσίαση:Γιώργος Κρικοριάν

Dj παρέλασης ο Νάσος Παπατζιμόπουλος

Συναυλία με την Ήβη Αδάμου,

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΝΟΚ-ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

12:00 Καρναβαλοχρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη

Από την ομάδα Polis Art Events

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πεζόδρομος Σφακτηρίας

Viva la Mexico – Dia de los Muertos

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου – 20:00

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – 18:00

ΠΑΡΤΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Group 1 – ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου (BROOKLYN)

Πάρτυ μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Group 5 – CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Θεματικό μασκέ πάρτυstre

Μετά το πέρας της νυχτερινής παρέλασης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Closing party Μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 12&13- Hello Kouroparty

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)(1821NotJustaBar)

Street party

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)(1821NotJustaBar)

Street party

