Κώστας Τζιούμης: 336+1 για την ΤΡΙΠΟΛΗ του ΑΥΡΙΟ, όπως της και μας αξίζει! (video)

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, αναφέρει … “Συγκινημένος, υπερήφανος και ευτυχής διότι – από το γραφείο του Δημάρχου, δήμαρχος του ιστορικού Δήμου Τρίπολης – καταθέτω και πάλι, εκτελώντας επιθυμία και εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνδημοτών μου, πλήρη, ισχυρό και ελπιδοφόρο Συνδυασμό για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.
336 συμπολίτες, γυναίκες και άνδρες ποικίλων επαγγελμάτων και κοινωνικών στρωμάτων, καταξιωμένοι στον χώρο τους και αναγνωρισμένης εντιμότητας και ικανότητας, συστρατεύονται μαζί μου για το κοινό καλό.
Ανάμεσά τους η συντριπτική πλειοψηφία των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Όλες και όλους μας συνδέει το ανεξάρτητο και ακομμάτιστο της παράταξής μας, η απόσυρση της κομματικής ταυτότητας, μπροστά στο ένα και μοναδικό καθήκον: Την ΤΡΙΠΟΛΗ του ΑΥΡΙΟ, όπως την ονειρευόμαστε, όπως της και μας αξίζει, όπως την χτίζουμε εδώ και τέσσερα χρόνια, βήμα – βήμα, σκαλί – σκαλί, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
Εμπρός και πάλι στον ωραίο αγώνα.”
|ΤΖΙΟΥΜΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|1
|ΚΑΜΑΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΜΑΡΓΙΑ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΤΡΑΧΑΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΤΡΑΧΑΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΒΛΑΧΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΜΠΟΥΡΙΚΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΝΑΓΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΝΑΓΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΣΙΜΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΨΑΡΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
|ΚΩΣΤΟΥΛΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΠΑΝΟΥΣΗ
|ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|18
|ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|19
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|20
|ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|21
|ΚΩΤΣΙΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|22
|ΜΕΛΕΤΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|23
|ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|24
|ΨΥΧΟΓΙΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|25
|ΔΑΜΟΥΛΑΡΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΟΥΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|26
|ΜΠΙΛΙΔΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΒΟΥΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|27
|ΜΠΙΛΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΒΟΥΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|28
|ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΟΥΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|29
|ΝΤΑΤΣΙΟΥΛΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΒΟΥΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|30
|ΑΓΡΑΦΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΑΡΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|31
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΑΡΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|32
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΑΡΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|33
|ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΑΡΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|34
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΑΡΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|35
|ΑΓΓΕΛΙΔΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|36
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|37
|ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|38
|ΠΑΥΛΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|39
|ΣΚΛΗΜΠΟΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|40
|ΛΕΖΕ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|41
|ΝΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|42
|ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|43
|ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΑΝΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|44
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΑΝΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|45
|ΔΟΥΡΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΘΑΝΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|46
|ΚΑΡΑΤΖΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΑΝΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|47
|ΤΣΑΚΩΝΑ
|ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΘΑΝΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|48
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΚΑΜΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|49
|ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΚΑΜΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|50
|ΜΠΟΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΑΜΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|51
|ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΚΑΜΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|52
|ΚΑΝΔΑΛΕΠΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|53
|ΚΑΡΑΜΠΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΟΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|54
|ΚΟΥΣΟΥΛΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|55
|ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ
|ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|56
|ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|57
|ΡΕΠΠΑΣ ΞΗΜΗΤΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|58
|ΣΑΡΑΝΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|59
|ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΝΔΗΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|60
|ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΑΨΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|61
|ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΨΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|62
|ΚΑΨΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΑΨΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|63
|ΤΟΥΝΤΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΚΑΨΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|64
|ΒΗΛΟΥ
|ΠΑΝΟΡΓΙΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|65
|ΚΟΡΚΟΒΙΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|66
|ΛΑΜΠΡΑΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|67
|ΛΙΑΝΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|68
|ΠΙΚΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|69
|ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|70
|ΤΣΙΡΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΕΡΑΣΙΤΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|71
|ΓΙΟΚΑΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|72
|ΖΑΒΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|73
|ΛΑΓΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|74
|ΛΟΥΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|75
|ΠΑΡΧΑ
|ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|76
|ΡΗΓΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|77
|ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|78
|ΜΑΡΚΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|79
|ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|80
|ΡΩΜΗΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|81
|ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|82
|ΣΤΑΘΗ
|ΜΑΡΙΚΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|83
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|84
|ΤΖΑΒΑΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΛΟΥΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|85
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΡΟΥΛΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|86
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|87
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|88
|ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|89
|ΡΟΙΝΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|90
|ΒΛΑΜΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|91
|ΚΑΓΙΟΥΛΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|92
|ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|93
|ΜΠΑΡΚΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|94
|ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΗΛΙΑΣ
|ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|95
|ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|96
|ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|97
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|98
|ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ
|ΚΛΑΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|99
|ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|100
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΣΑΒΒΑ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|101
|ΣΠΕΝΤΖΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|102
|ΤΡΙΚΟΛΑ
|ΣΤΑΜΑΤΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΕΣΤΑΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|103
|ΓΚΑΝΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΡΙΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|104
|ΚΟΛΟΒΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΡΙΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|105
|ΜΑΝΤΑΤΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΡΙΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|106
|ΜΟΥΡΟΥΚΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΡΙΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|107
|ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΡΙΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|108
|ΤΖΙΝΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΡΙΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|109
|ΧΑΙΔΑ
|ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΡΙΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|110
|ΖΩΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|111
|ΛΙΑΡΙΚΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|112
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
|ΣΥΜΕΩΝ
|ΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|113
|ΣΙΑΚΩΤΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|114
|ΣΙΑΚΩΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|115
|ΣΚΑΡΜΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|116
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΣΤΕΡΩ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|117
|ΑΙΒΑΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΤΑΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|118
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΑΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|119
|ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|120
|ΜΠΑΡΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΤΑΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|121
|ΜΠΟΥΦΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|122
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΑΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|123
|ΑΚΟΥΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|124
|ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|125
|ΔΗΜΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|126
|ΚΟΜΜΑΤΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|127
|ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|128
|ΠΡΩΙΜΑΔΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|129
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|130
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΣΤΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|131
|ΜΠΕΛΛΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΖΙΒΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|132
|ΜΠΕΛΛΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΤΖΙΒΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|133
|ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΖΙΒΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|134
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΖΙΒΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|135
|ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΝΑΓΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|136
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|137
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|138
|ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|139
|ΓΚΟΛΕΜΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|140
|ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|141
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|142
|ΔΡΟΥΖΙΑ
|ΕΡΙΕΤΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|143
|ΖΕΥΚΙΛΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|144
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|145
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|146
|ΚΟΡΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|147
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
|ΙΑΣΩΝ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|148
|ΛΙΓΚΡΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|149
|ΜΑΧΑΙΡΑ
|ΑΝΝΑ
|ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|150
|ΜΕΛΟΥΔΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|151
|ΝΑΤΣΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|152
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|153
|ΠΑΝΟΥΣΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|154
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|155
|ΠΕΤΣΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|156
|ΡΑΛΛΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|157
|ΣΑΡΑΦΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|158
|ΣΙΔΕΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΟΡΔΑΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|159
|ΤΖΗΝΑ
|ΤΖΩΡΤΖΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|160
|ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|161
|ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ
|ΑΙΜΙΛΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|162
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|1
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|2
|ΚΟΚΚΟΡΗΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|3
|ΦΡΑΓΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|4
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΟΡΥΘΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|5
|ΜΕΓΓΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|ΚΟΡΥΘΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|6
|ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΟΡΥΘΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|7
|ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|8
|ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|9
|ΠΑΡΡΑ
|ΓΙΟΥΛΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|10
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|11
|ΤΣΑΜΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΕΒΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|12
|ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|13
|ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|14
|ΣΤΑΘΟΥΛΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|15
|ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|16
|ΣΩΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|17
|ΤΡΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΩΝ
|ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|18
|ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΗΛΙΑΣ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|19
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|20
|ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|21
|ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|22
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|23
|ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|24
|ΠΟΛΙΤΗ
|ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|25
|ΧΑΣΑΠΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΕΓΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|26
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|27
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|28
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|29
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|30
|ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|31
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|32
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|33
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|34
|ΓΑΛΑΥΤΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΜΕΝΕΛΑΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|35
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|36
|ΓΚΟΥΣΙΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|37
|ΚΑΜΑΡΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|38
|ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|39
|ΚΑΡΑΛΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|40
|ΚΑΡΝΕΖΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|41
|ΚΑΤΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|42
|ΚΑΤΣΑΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|43
|ΚΑΤΣΙΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|44
|ΚΟΡΩΝΗ
|ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|45
|ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|46
|ΚΟΤΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|47
|ΚΟΥΛΗΣ
|ΚΑΝΕΛΛΟΣ
|ΣΥΜΕΩΝ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|48
|ΚΟΥΡΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|49
|ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|50
|ΚΩΤΣΙΝΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|51
|ΛΑΓΓΑ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|52
|ΛΑΓΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|53
|ΛΟΥΚΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|54
|ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|55
|ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|56
|ΜΑΡΙΩΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|57
|ΜΑΡΟΥΔΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|58
|ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΘΕΟΦΑΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|59
|ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|60
|ΜΠΑΛΗ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|61
|ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|62
|ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|63
|ΜΠΟΥΡΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|64
|ΜΠΟΥΡΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|65
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|66
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|67
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|68
|ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|69
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|70
|ΠΑΠΑΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|71
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|72
|ΠΑΣΠΑΤΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|73
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|74
|ΠΛΕΣΣΙΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|75
|ΣΑΒΒΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|76
|ΣΙΔΕΡΗΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|77
|ΣΚΙΝΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|78
|ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|79
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|80
|ΣΩΤΗΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|81
|ΤΖΙΟΥΜΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|82
|ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|83
|ΤΣΙΟΤΙΝΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|84
|ΦΛΕΣΟΥΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|85
|ΧΑΡΒΑΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|86
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|87
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΑΝΕΛΛΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|88
|ΨΙΜΟΥΛΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|89
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΦΑΛΑΝΘΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|90
|ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
|ΦΑΛΑΝΘΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|91
|ΧΛΕΠΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΦΑΛΑΝΘΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|1
|ΠΡΑΣΙΝΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΤΣΙΑΜΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΡΙΑΚΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΘΗΝΑΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΝΤΑΝΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΘΗΝΑΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΗΝΑΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΛΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΑΓΓΟΥΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΚΟΥΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΑΧΑΜΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΣΙΑΜΠΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΚΟΚΚΟΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΡΑΧΑΜΙΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΑΡΑΧΑΜΙΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΤΣΑΜΑΡΔΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΦΡΑΓΚΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΣΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|18
|ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|19
|ΤΣΟΥΚΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|20
|ΜΑΝΤΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|21
|ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΑΡΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|22
|ΤΣΙΑΚΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΑΦΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|23
|ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΟΡΙΖΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|24
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΟΡΙΖΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|25
|ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΟΡΙΖΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|26
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|27
|ΒΛΑΧΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΥΑΝΔΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|28
|ΝΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΥΑΝΔΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|29
|ΓΚΕΣΟΥΡΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΛΤΕΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|30
|ΣΑΡΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΑΛΤΕΖΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|31
|ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΑΝΔΑΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|32
|ΡΟΥΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΚΑΡΔΑΡΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|33
|ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΕΡΑΣΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|34
|ΜΠΕΖΟΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|35
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|36
|ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΟΛΛΙΝΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|37
|ΠΡΑΣΙΝΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΟΛΛΙΝΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|38
|ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΩΜΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|39
|ΝΤΟΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΚΩΜΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|40
|ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|41
|ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|42
|ΤΣΕΡΜΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΙΜΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|43
|ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΙΜΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|44
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΑΓΟΥΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|45
|ΣΤΡΙΓΚΛΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΑΓΟΥΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|46
|ΑΛΕΒΙΖΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΙΝΑΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|47
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|48
|ΚΟΥΒΕΛΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|49
|ΦΟΥΤΡΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|50
|ΡΕΒΕΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΑΝΑΡΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|51
|ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|52
|ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|53
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|54
|ΚΑΣΤΟΥΜΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|55
|ΚΟΛΟΒΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|56
|ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|57
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|58
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|59
|ΤΖΙΟΥΜΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|60
|ΚΟΛΙΝΤΖΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|61
|ΠΑΡΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|62
|ΓΚΕΣΟΥΡΑ
|ΝΙΚΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΠΑΡΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|63
|ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ
|ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΠΑΡΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|64
|ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|65
|ΤΣΙΑΛΤΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΑΡΑΝΤΟΣ
|ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|66
|ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΠΕΛΑΓΟΥΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|67
|ΓΑΛΙΩΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΡΘΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|68
|ΧΑΣΑΠΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|69
|ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΙΑΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|70
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΙΚΕΡΝΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|71
|ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΙΚΕΡΝΗ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|72
|ΡΟΥΜΠΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΡΟΕΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|73
|ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΣΑΓΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|74
|ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΣΑΓΚΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|75
|ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
|ΔΙΚΑΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΙΛΙΜΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|76
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΙΜΙΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|77
|ΜΠΟΥΖΟΣ
|ΣΑΡΑΝΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΡΙΓΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|78
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|79
|ΝΤΡΕ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|ΤΣΕΛΕΠΑΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|80
|ΚΕΚΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|81
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|82
|ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΧΩΤΟΥΣΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|83
|ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΨΗΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ