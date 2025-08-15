Κώστας Τζιούμης: «Εμείς κάνουμε την δουλειά μας και ενισχύουμε τις υποδομές του τόπου μας»

Στα εγκαίνια της Έκθεσης Τεγέας, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης απηύθυνε ομιλία η οποία περιείχε ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε τόσο στην ιστορική σημασία του θεσμού (η Εμποροπανήγυρης Τεγέας συμπληρώνει 140 χρόνια) όσο και στις σύγχρονες προκλήσεις, ενώ παρουσίασε τον απολογισμό έργου της δημοτικής αρχής, τους στόχους για τα επόμενα χρόνια και τη σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση των υποδομών και της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα, ο κ. Τζιούμης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη στάση του Δήμου σε ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, η διαχείριση απορριμμάτων και η προσέλκυση επενδύσεων.

Η ΟΜΙΛΙΑ

«Από τον προπερασμένο αιώνα, ακριβώς πριν από 140 χρόνια, ξεκινά η αποψινή, η σημερινή λαοσύναξη, η προορισμένη να διαρκέσει εφτά ημερόνυχτα, να φέρει σε επαφή χιλιάδες ανθρώπους, να διακινήσει αγαθά και να κινήσει την τοπική οικονομία – και όχι μόνο – να δώσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους, να σφραγίσει, για τον τόπο μας, το καλοκαίρι του 2025.

Όπως το σφραγίζει κάθε χρόνο, κάθε Δεκαπενταύγουστο, η ονομαστή Εμποροπανήγυρις Τεγέας, εδώ, στην πανάρχαιη Επισκοπή, όπως και όπου την παρακολουθούν τα θαυμαστά απομεινάρια και ταυτόχρονα δείγματα και αποδείξεις του αρχαίου πολιτισμού και του παλιού κλέους και κάλλους, όπως και όπου την σκέπει και την ευλογεί η ζωοδόχος και ζωοφόρος Παναγιά της Επισκοπής από τον περικαλλή και επιβλητικό παρακείμενο ναό.

Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι συμπτωματικό, το ότι η λαοσύναξη αυτή έχει ως αφορμή και επίκεντρο ταυτόχρονα την μεγάλη θερινή γιορτή της Ορθοδοξίας, έχει και θεωρεί προστάτη της την Θεομήτορα, την Κοίμηση της οποίας ιδιαίτερα ο Ελληνισμός τιμά ευλαβικά, ευλαβικά της ανάβει κερί, είτε σε ταπεινά ξωκκλήσια είτε σε εντυπωσιακούς ναούς, σαν αυτόν όπου πριν από λίγο ευλογηθήκαμε.

Ευτυχείς και ευγνώμονες, λοιπόν, και εμείς, όλοι οι δημότες του Δήμου Τρίπολης, εκ μέρους των οποίων ευχαριστώ προσωπικά και δοξάζω το όνομά Της, ως άνθρωπος και ως δήμαρχος του τόπου, διότι αξιώνομαι, διότι μας αξίωσε, για μια ακόμη χρονιά, να ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, να ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ – συνδημότες, συμπολίτες και εκλεκτοί επισκέπτες, στην πεντηκοστή τρίτη Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας, στην εκατοστή τεσσαρακοστή εμποροπανήγυρη Τεγέας, σε μια λαοσύναξη χαράς και δημιουργίας, η οποία, όπως προανέφερα, έρχεται από τον 19ο αιώνα και είναι δημιούργημα και επίτευγμα πρωτίστως όλων των Τεγεατών, τους οποίους επάξια – εδώ και πολλές δεκαετίες – ενώνει και εκφράζει ο Τεγεατικός Σύνδεσμος, από τους παλαιότερους και δημιουργικότερους του νεοελληνικού κράτους.

Προς τον Σύνδεσμο αυτόν, προς τους ανθρώπους που κατά περιόδους σήκωσαν και σηκώνουν στους ώμους τους το βάρος της λειτουργίας και συνέχειάς του, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, την ευγνωμοσύνη μου και τα συγχαρητήριά μου για το έργο τους, έργο στο οποίο ο Δήμος τους, ο Δήμος μας, ο Δήμος Τρίπολης στέκεται βοηθός, συνεργάτης και αρωγός με όλες τις δυνάμεις του, με όλες τις υπηρεσίες του.

Κυρίες και κύριοι,

Στο σημείο αυτό δεν θεωρώ άτοπο να αναφέρω, εντελώς συνοπτικά, επιγραμματικά ΠΩΣ, εγώ και οι συνεργάτες μου, ΠΟΡΕΥΤΗΚΑΜΕ από τότε που οι συμπολίτες μας εμπιστεύτηκαν τις τύχες του Δήμου,

ΤΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ, ΠΟΙΟΝ ΔΗΜΟ θέλουμε να παραδώσουμε στην κρίση τους με τη συμπλήρωση της δεύτερης θητείας μας.

Δεν είναι ένας μικρός ή «εύκολος» δήμος ο Δήμος Τρίπολης.

Οκτώ Δημοτικές Ενότητες και εβδομήντα οκτώ χωριά – καθένα με τις δικές του ανάγκες, με τα δικά του προβλήματα, με τις δικές του, δικαιολογημένες ή όχι, απαιτήσεις.

Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου, όλοι προσπαθούν και δουλεύουν αδιάκοπα για την εξυπηρέτηση και προστασία δημοτών και επισκεπτών.

Κυρίες και κύριοι,

Ζούμε σε μια δύσκολη, πρωτόγνωρη, θα έλεγα, εποχή, με την Ευρώπη σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι να ψάχνει την ταυτότητά της, με το δράμα της Γάζας και τον πόλεμο στην Ουκρανία δίπλα μας, με τις ανιστόρητες αναθεωρητικές απόψεις του εξ ανατολών γείτονά μας να δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας.

Εκτός όλων αυτών, η πατρίδα μας έχει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό που εξελίσσεται σε πρόβλημα επιβίωσης του Έθνους μας, την φυγή των νέων ανθρώπων στο Εξωτερικό, τη λειψυδρία που απειλεί να εξαφανίσει τον πρωτογενή τομέα κλπ.

Η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση, όλοι οι φορείς θα πρέπει να αφήσουν τις διαπιστώσεις και τις ευχές και άμεσα να εγκύψει πάνω στα σύνθετα αυτά προβλήματα και να δρομολογήσουν λύσεις.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, ευτυχώς, ανοίγεται ένα παράθυρο ελπίδας και προοπτικής για την περιοχή μας, με τον πρωτόγνωρο επενδυτικό πυρετό που παρατηρείται στην ΒΙΠΕ από τις φαρμακευτικές εταιρίες και όχι μόνο.

Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε και δημιουργεί φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις αυτές.

Ο δήμος και οι υπόλοιποι θεσμικοί φορείς οφείλουμε, όμως, να πιέσουμε για την επέκταση της ΒΙΠΕ ώστε να ικανοποιηθεί το υπάρχον ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στην περιοχή μας.

Στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι η ανθεκτικότητα των Δήμων, άρα και του δικού μας, απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των πλημμυρών κλπ απαιτεί Εθνικό σχέδιο και άμεση δράση τώρα.

Η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, που πέρα από τα διαχρονικά προβλήματα, απειλείται άμεσα και από τη λειψυδρία, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την περιοχή μας.

Το αρδευτικό έργο της Τάκας δημοπρατήθηκε, αλλά πιθανόν να μην φτάνει.

Θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία φραγμάτων και δεξαμενών για συγκέντρωση βρόχινου νερού, να αξιοποιηθεί το νερό του Ελισώνα που χάνεται κλπ. Εμείς, σαν δήμος, έχουμε ήδη ετοιμάσει προμελέτες για αυτά, χρειάζονται όμως συνέργειες για να υλοποιηθούν.

Παράλληλα, το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης επέφερε ένα σοβαρότατο πλήγμα στην τοπική οικονομία και της δικής μας περιοχής.

Η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της νεανικής είναι προτεραιότητα.

Το πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, με κάποιες καθυστερήσεις αρχικά, άρχισε να βγάζει προγράμματα στήριξης υφιστάμενων μικρών και μεσαίων τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και ενίσχυσης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Μένουν όμως να γίνουν πολλά ακόμη για να επιτευχθεί ο στόχος της αλλαγής του παραγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου.

Τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω θέρους, βγήκε για διαβούλευση το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων μονάδων καύσης απορριμμάτων.

Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και νομίζω ότι ο διάλογος θα πρέπει να είναι ευρύτερος και να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τον τρόπο διαχείρισης των μονάδων αυτών, τα οικονομικά στοιχεία και το κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες, τη χωροθέτηση κλπ.

Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η αρχική θέση της δημοτικής αρχής όσον αφορά τη χωροθέτηση, είναι ότι ο Δήμος Τρίπολης, που ήδη φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, στην Παλαιόχουνη, δεν πρόκειται να δεχτεί την εγκατάσταση νέας μονάδας στα όρια του.

Κυρίες και κύριοι,

Συνεχές και κύριο μέλημά μας είναι η Κοινωνική αλληλεγγύη, η στήριξη των πιο ευάλωτων από τους συνδημότες μας.

Ενισχύσαμε τα προηγούμενα χρόνια τις υπάρχουσες, αλλά και δημιουργήσαμε νέες κοινωνικές δομές.

Ήδη εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την περαιτέρω αναβάθμιση και την ενίσχυση των παρεχομένων προς τους συμπολίτες μας υπηρεσιών μας.

Με μια σειρά από μεγάλα και μικρότερα έργα αναβαθμίσαμε τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζοδρόμια, αλσύλλια κλπ), βελτιώνοντας έτσι την αισθητική του Δήμου μας, αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Συνεχίζουμε στην κατεύθυνση αυτή με νέα έργα, όπως το μεγάλο πρόγραμμα της ΒΑΑ (Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, προϋπολογισμού 14.000.000€, την Πλατεία Κολοκοτρώνη κλπ.

Ιστορικά κτίρια του δήμου μας, ύδρευση και καθαριότητα, αγροτική οδοποιία, σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, όλα όσα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και στις υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής είχαν και θα έχουν την παρέμβασή μας.

Ο στόχος της αύξησης της επισκεψιμότητας στον Δήμο μας με συνεχείς προσπάθειες, με συνέργειες με άλλους φορείς, φαίνεται να επιτυγχάνεται, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία.

Μια ματιά στην καλοκαιρινή Τρίπολη και τα χωριά της, στα αρχαία θέατρά μας, όπως της Μαντινείας και του Ορχομενού, σε εμβληματικά σημεία ή κτήρια της Τεγέας, του Φαλάνθου, του Λεβιδίου, της Ασέας και της Σκιρίτιδας, της Νεστάνης και του Κορυθίου – μια ματιά, επαναλαμβάνω, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Για τα επόμενα χρόνια, στόχος μας είναι η ενίσχυση των υποδομών μας.

Η ολοκλήρωση του Περιφερειακού της Τρίπολης, έργου εμβληματικού, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με την ουσιαστική , προσωπική φροντίδα του Περιφερειάρχη μας, του κ. Πτωχού, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι’ αυτό και με την άριστη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας.

Ήδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη διετία μια πολύ σημαντική παρέμβαση σε πολλές σχολικές μονάδες του Δήμου μας, αλλά και δημιουργία νέων μονάδων, ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατόν σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας, αλλά και για τα παιδιά των νέων εργαζομένων που προσδοκούμε να έρθουν στην πόλη μας με τις καινούριες επιχειρήσεις που δημιουργούνται.

Ο δρόμος για το Πανεπιστήμιο, ένα χρόνιο αίτημα της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των κατοίκων της περιοχής, επιτέλους, μετά από πολλές περιπέτειες, λαμβάνει σάρκα και οστά.

Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η κατασκευή του.

Το έργο της πλήρους ψηφιοποίησης του Δήμου μας έχει ήδη δημοπρατηθεί, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες μας.

Προχωράμε στην ενεργειακή αυτονομία του δήμου μας με το έργο του οδοφωτισμού που υλοποιείται και σύντομα ολοκληρώνεται και εξασφαλίζει 70% εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και με ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων που πραγματοποιούνται .

Απαιτούμε να αρθούν τα εμπόδια που θέτει η πολιτεία ώστε να υλοποιηθεί το έργο της Ενεργειακής μας κοινότητας για αυτοπαραγωγή 4 MW από ΑΠΕ για κάλυψη μέρους των αναγκών μας.

Αγαπητές φίλες και φίλοι ανέφερα ενδεικτικά στοιχεία του έργου μας.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, επιτελούμε το καθήκον μας, εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας.

Συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία, με τους τοπικούς βουλευτές μας, με την Περιφέρεια, ιδιαίτερα, με Φορείς και Συλλόγους, βρίσκουμε χρηματοδοτικά προγράμματα και νέους πόρους για να στηρίξουμε το έργο μας.

Θα μου επιτρέψετε, όμως, κλείνοντας, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να συγχαρώ για την προσήλωση στο καθήκον και την αποτελεσματικότητά τους όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων όλων των δομών μας, τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, τους άμεσους συνεργάτες μου, αντιδημάρχους και ειδικούς συμβούλους, τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ενεργούς συμπολίτες που παρακολουθούν, επισημαίνουν, κρίνουν και προτείνουν και συμβάλλουν στο έργο μας – η παρουσία τους, η βοήθειά τους, είναι πολύτιμη.

Χρόνια πολλά.»