Κώστας Τζιούμης: «Για τη δημοτική μας αρχή, τα χωριά έχουν την ίδια σημασία και την ίδια αξία με την πόλη»

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει με συνέπεια το έργο της αναβάθμισης των υποδομών στις τοπικές κοινότητες. Την Κυριακή 24.8.2025 έγιναν τα εγκαίνια της νέας παιδικής χαράς στην τοπική κοινότητα Κερασίτσας.

Με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και την ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και χωριών, η δημοτική αρχή του Κώστα Τζιούμη υλοποιεί παρεμβάσεις, ικανοποιώντας πάγια αιτήματα των δημοτών μας.

Στο πλαίσιο της τελετής εγκαινίων, ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε ότι αυτό το έργο είναι για την τοπική κοινωνία σημαντικό, διότι υπάρχει ένας χώρος για να παίξουν τα παιδιά με ασφάλεια.

«Είναι η 25η-26η παιδική χαρά που υλοποιούμε ως δημοτική αρχή σε αντίθεση με τα προηγούμενα δέκα χρόνια που δεν είχε γίνει καμία. Αυτό θα συνεχιστεί με βάση πάντα τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο δήμος μας. Για εμάς, τα χωριά μας έχουν την ίδια σημασία και την ίδια αξία για την πόλη. Θέλουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας εδώ. Ο δήμος δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, αλλά μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση».

Για μία ξεχωριστή μέρα μίλησε ο Πρόεδρος της Κερασίτσας κ. Σπύρος Σαραντόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στη δημοτική αρχή, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη στήριξη και το προσωπικό ενδιαφέρον του Κώστα Τζιούμη για να βελτιώνονται οι υποδομές στις τοπικές κοινότητες. Ενώ, αναφέρθηκε σε μία σειρά σημαντικών έργων για την περιοχή που έχουν υλοποιηθεί από τη δημοτική αρχή, από το 2019 μέχρι και σήμερα, όπως ο Πολυχώρος Μνήμης και Μελέτης Γρηγόρης Λαμπράκης, η ανάπλαση της πλατείας Ειρήνης, το δημοτικό σχολείο Κερασίτσας, η πλήρης ανακαίνιση του αγροτικού ιατρείου και τσιμεντοστρώσεις αγροτικών οδών.

Ακολούθησε μια όμορφη μουσική βραδιά στην πλατεία της Κερασίτσας.