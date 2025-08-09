Κώστας Τζιούμης: «Ύψιστη προτεραιότητα η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των συμπολιτών μας»

Βάσει της πρόβλεψης για επίπεδο κινδύνου 5 (κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου) στον Δήμο Τρίπολης για σήμερα 9 Αυγούστου 2025,πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠ).

Τη σύσκεψη προήδρευσε ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, ο οποίος τόνισε την προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς και την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν:

• Η ετοιμότητα της Πυροσβεστικής και η ανάγκη άμεσης απόκρισης σε ύποπτα περιστατικά.

• Η ετοιμότητα των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

• Η εντατική επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου και η επικαιροποίηση σχεδίων πολιτικής προστασίας.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και συμφωνήθηκε διαρκής επικοινωνία και συντονισμός.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε:

«Η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των συμπολιτών μας είναι ύψιστη προτεραιότητα. Ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την οργανωμένη και μεθοδική αντιμετώπιση κάθε ανάγκης».

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τρίπολης Κ. Τζιούμης, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κ. Γραφάκος, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αρκαδίας Ι. Γαλιώτος, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Η.Πανταζόπουλος, ο κ.Κατσιαβάρας από το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης , ο Διοικητής Τροχαίας Τρίπολης Θ. Δήμος, ο Χ. Αργυρής ως εκπρόσωπος του στρατού, καθώς και υπάλληλοι του δήμου, της ΔΕΥΑΤ και του ΕΚΑΒ.