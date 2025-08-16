Κρατάει πάνω από 4,50 ευρώ το ελαιόλαδο η ανησυχία για την επερχόμενη σοδειά

Η αρμόδια αρχή της Ανδαλουσίας για την ώρα αναμένει περιφερειακή παραγωγή 1,1 εκατ. τόνων, η οποία δικαιολογεί μία εθνική παραγωγή 1,45 εκατ. τόνων, εφάμιλλη με την περσινή. Κοινώς, οι απόψεις διίστανται αν και δεν αναμένεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα κάποια καταστροφή.

Οι ταμιευτήρες είχαν γεμίσει κατά 60% από τις βροχές του χειμώνα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι αρδρευόμενοι ελαιώνες να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, παρά την ξηροθερμία. Τα παραπάνω αγρονομικά στοιχεία και η ψιλή κουβέντα για την διαθεσιμότητα της 2025/26 έχουν οδηγήσει από τις αρχές Ιουνίου την ισπανική αγορά ελαιολάδου σε μία σταθερή και αργή άνοδο, στα 60 – 70 λεπτά του ευρώ συγκριτικά με τα τέλη Μαϊου, σε όλες τις ποιοτικές κατηγορίες.

Σήμερα, οι τιμές στο ισπανικό παρθένο ελαιόλαδο (3,30 με 3,50 ευρώ το κιλό) αναλογούν στα επίπεδα τιμών του έξτρα παρθένου λίγο πριν αρχίσει επίσημα η τουριστική περίοδος, ενώ τα … πολλά κιλά στο έξτρα παρθένο φεύγουν στα 3,70 με 3,90 ευρώ το κιλό. Τα «καλά έξτρα», διασπάνε συνήθως τα 4,20 ευρώ το κιλό με κορυφές στα 4,40 με 4,50 ευρώ το κιλό.

Κοιτώντας κανείς λοιπόν το επίπεδο τιμών στην Ισπανία, διακρίνει πως δεν διαφοροποιείται σημαντικά η τιμολόγηση συγκριτικά με την Ελλάδα. Κοινώς, παρά το γεγονός ότι το εγχώριο επίπεδο τιμών βελτιώθηκε αισθητά τον τελευταίο μήνα, η άνοδος και καθυστερημένα ήρθε και όπως φαίνεται δεν ανταποκρίθηκε στα επίπεδα που δικαιολογεί η ποιότητα των ελληνικών αποθεμάτων, ιδίως σε Κρήτη και Λακωνία. Το θετικό πάντως είναι πως οι εγχώριες δεξαμενές είναι μισοάδειες και όχι μισογεμάτες, ενώ οι τιμές παραγωγού από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν αναμένονται μειωμένες συγκριτικά με το επίπεδο που «έκλεισαν» αρχές Αυγούστου για τις 21 μέρες διακοπών των Ιταλών (και όχι μόνο). Η Λακωνία διατηρεί ονομαστικά τα 4,50 ευρώ το κιλό με κορυφές στα 4,60 ευρώ, δίχως να αναμένεται αισθητή πτώση σαν ανοίξει η αγορά.

πηγη elaiaskarpos.gr