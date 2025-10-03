Τελευταία Νέα
Κρατούν ζωντανή τη μνήμη των Τεμπών | Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο πλευρό των γονιών (video)

Εκδήλωση μνήμης και ενημέρωσης για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ., στον προαύλιο χώρο του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας.

Την πρωτοβουλία διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, με αφορμή γκράφιτι που δημιούργησαν μαθητές για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των γεγονότων.  Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο Γιώργος Άσλανίδης, εκπροσωπώντας τις οικογένειες των θυμάτων, στέλνοντας το μήνυμα πως «τα Τέμπη δεν πρέπει να ξεχαστούν».

