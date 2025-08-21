Κραυγή αγωνίας από τους σταφιδοπαραγωγούς – Γ. Λαζόγιαννης «Δυστυχώς έχουμε τελειώσει» – Η κλιματική κρίση, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και η απουσία σχεδιασμού (video)

Η κλιματική κρίση έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στα αμπέλια της σταφίδας, πολλά από τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αν και η χρονιά ξεκινά με υψηλές προσδοκίες ως προς την τιμή που θα πιάσει το προϊόν, ο προβληματισμός εστιάζει κυρίως στο μέλλον και στο πώς αυτό θα διαμορφωθεί από τις ολοένα εντονότερες και πιο απειλητικές κλιματικές συνθήκες για την αγροτική παραγωγή.

Στο νομό, όπως σημείωσε ο Γιώργος Λαζόγιαννης, πρόεδρος του ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας οι ζημιές ήταν σημαντικές. «Υπάρχουν χτήματα που η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει», με τους αγρότες να προσπαθούν να επιβιώσουν και να κρατήσουν τις καλλιέργειές τους υπό ασφυκτική πίεση αφού «το κόστος παραγωγής έχει φθάσει στο θεό». Το σκηνικό, όπως το περιέγραψε ο ίδιος, είναι εκρηκτικό, καθώς συνδυάζεται όχι μόνο με την απουσία έργων υποδομής αλλά και ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από την πολιτεία. Παράλληλα, έθεσε ξανά στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα των αγροτών: «Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Λεφτά πληρώνονται, αλλά αποζημίωση οι αγρότες δεν βλέπουν. Πρέπει να σκύψει η πολιτεία πάνω από τα προβλήματα». Και διερωτήθηκε: «Πότε θα πληρωθούμε για τις ζημιές που πάθαμε; Κάποιος σχεδιασμός πρέπει να γίνει, να ασχοληθεί σοβαρά η πολιτεία με τον πρωτογενή τομέα… Δυστυχώς έχουμε τελειώσει»

Ξεκινά η παραλαβή σταφίδας από την Ένωση Μεσσηνίας

Αξιοσημείωτο παράλληλα το γεγονός πως ο ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας ξεκινά την παραλαβή του παραλαβή του προϊόντος ανακοινώνοντας σήμερα το πρόγραμμα και τα σημεία όπου θα εξελίσσεται η διαδικασία. Οι παραγωγοί καλούνται να παραδώσουν το προϊόν τους στα σημεία συγκέντρωσης, με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί. Ξεκάθαρη εικόνα για την τιμή θα υπάρξει μετά τις 10 Σεπτεμβρίου.