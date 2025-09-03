«Κραυγή» στήριξης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Προτάσεις για τη δημιουργία νέων δράσεων από τις ομοσπονδίες (video)

«Κραυγή» αγωνίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που περιμένουν πολλά από τη ΔΕΘ. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης ΒEST ο Γιώργος Καπερώνης Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας αναφερόμενος στις προτάσεις που κατατέθηκαν από τις ομοσπονδίες σημείωσε «Ευελπιστούμε να εισακουστούμε. Έγινε πρόταση με 9 άξονες με τη φορολογική πολιτική, ασφαλιστικά ζητήματα, αντιμετώπιση της ψηφιακής γραφειοκρατίας, κατάρτιση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Πιστεύουμε να τα ακούσουμε το Σάββατο στη ΔΕΘ».

Την ίδια ώρα χαοτική είναι η διαφορά μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων σε πολλού τομείς όπως στην πρόσβαση στα κεφάλαια του Ταμείου ανάκαμψης με τον Γιώργο Καπερώνη να επισημαίνει «Το μοντέλο που υπάρχει στην οικονομία μας, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το μοντέλο, νομίζω ότι θα αποβεί καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική οικονομία χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις».

Παράλληλα κατατέθηκαν από τις ομοσπονδίες και την ΟΕΒΕΣ τέσσερις προτάσεις και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον κ. Καπερώνη να υπογραμμίζει «Αποσκοπούν μια η πρώτη είναι για επενδύσεις σε τεχνολογικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, στην πράσινη μετάβαση, καθώς και στην βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.Το κομμάτι που προτείνουμε με αυτό περιλαμβάνει τα περισσότερα από το μεγαλύτερο μπάτζετ του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η δεύτερη πρόταση μας αφορά την ψηφιακή αναβάθμιση για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και άλλων ψηφιακών εργαλείων για τις επιχειρήσεις. Το τρίτο αφορά την κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων στις υφιστάμενες επιχειρήσεις έτσι και των επιχειρήσεων. Και η τέταρτη πρόταση αφορά, έχει στόχο, την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που πιστεύω ότι θα είναι πάνω από χιλιάδες και πλέον οι θέσεις, αν υλοποιηθεί και αυτό το πρόγραμμα, ούτως ώστε να ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την πιο σημαντικότητά τους».