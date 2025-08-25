Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Αλλαγές στις συναλλαγές και τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που αφορούν στα ακίνητα αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και όλες οι άμεσα και έμμεσα συναφείς διαδικασίες όπως είναι ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου και το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων. Όπως συμβαίνει και με τον προσωπικό αριθμό, στα ακίνητα θα αποδίδεται μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που θα επιτρέπει τη σύνδεσή τους με άλλες υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και με την κατάργηση των 392 υποθηκοφυλακείων όλες οι αρμοδιότητες καθώς και οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση και διαχείριση ακινήτων τίθενται πλέον κάτω από μια ενιαία «ομπρέλα» ενώ στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι πλέον λανθασμένα στοιχεία, ανακρίβειες ή μη δηλώσεις θα τίθενται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών οι οποίες θα διασταυρώνουν τις πληροφορίες σε μια πλήρως ελεγχόμενη διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, σε εξέλιξη είναι η επεξεργασία του σχεδίου για τον «αριθμό ταυτότητας» των ακινήτων καθώς και η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων. Ο αριθμός ταυτότητας θα αποδοθεί σε κάθε ακίνητο στην επικράτεια κατά το πρότυπο του προσωπικού αριθμού και αναμένεται να αντικαταστήσει τους διαφορετικούς κωδικούς που συνοδεύουν σήμερα τα ακίνητα. Από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τους ΟΤΑ, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους παρόχους ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα βήμα για τη δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα για τα ακίνητα και κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί ψηφιακός φάκελος με όλες τις πληροφορίες από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΥΔΑΠ, τις πολεοδομίες ακόμα και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

