Κύριε Πρόεδρε αποτύχατε

Με τις βόμβες να συνεχίζουν να πέφτουν όλο και πιο έντονα στην Ουκρανία και τις τιμές στο πετρέλαιο και γενικά στον τομέα της ενέργειας, να έχουν πάρει τον ανήφορο, η αμερικανική και η παγκόσμια κοινή γνώμη, ανέμεναν με αγωνία την ομιλία προς το έθνος, ενώπιον της Ολομέλειας του Κογκρέσου, από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν. Ανέμεναν, να ακούσουν, από τον Πρόεδρο της ηγέτιδας δύναμης της Δύσης και του ελεύθερου κόσμου, ένα σχέδιο για την έξοδο από την παγκόσμια οικονομική κρίση, που έχει προκαλέσει η πανδημία και έρχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο, η εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, απειλώντας την ισορροπία του διεθνούς συστήματος και την ασφάλεια της Ευρώπης. Δυστυχώς, ο Πρόεδρος Μπάιντεν, απέτυχε σε όλα τα επίπεδα. Απέτυχε να είναι ηγέτης και έχασε την ευκαιρία να δείξει στην αμερικανική κοινή γνώμη και την παγκόσμια κοινότητα, ότι έχει όραμα και σχέδιο για τη σταθεροποίηση ενός διεθνούς συστήματος, το οποίο τρίζει συθέμελα.

Του Δημήτρη Γ. Απόκη *

Αντίθετα, είδαν και άκουσαν, έναν Αμερικανό Πρόεδρο, αδύναμο, ο οποίος παρέθεσε μια λίστα παραπόνων, για την κυβερνητική του ατζέντα, η οποία έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Έναν Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος, έχοντας στραμμένη την προσοχή του, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, όπου το κόμμα του, οι Δημοκρατικοί, αναμένεται να έχουν σοβαρότατες απώλειες, κινδυνεύοντας να απωλέσουν, την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Με το πετρέλαιο να έχει αγγίξει τα 107 δολάρια το βαρέλι και την τιμή του φυσικού αερίου να έχει κτυπήσει ταβάνι, με αποτέλεσμα ο απλός Αμερικανός και Ευρωπαίος πολίτης, οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες, να πληρώνουν τιμές στην αντλία του βενζινάδικου και στους λογαριασμούς παροχής ενέργειας, που είναι αδύνατον να αντέξουν, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ηγέτης της Δύσης, απέτυχε σε μια κρίσιμη ώρα που τα μάτια όλου του πλανήτη, και του Πούτιν, βρίσκονταν πάνω του, να παρουσιάσει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα αβεβαιότητας και απουσίας στρατηγικής.

Δεν φτάνει να έχεις την πρέσβη της Ουκρανίας στον εξώστη της ολομέλειας του Κογκρέσου και να την αναγνωρίσεις για να χειροκροτηθεί από τους βουλευτές και τους γερουσιαστές. Δεν φτάνει να ανακοινώσεις ότι η Αμερική και οι συμμαχικές χώρες, ρίχνουν εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, από τα στρατηγικά τους αποθέματα στην αγορά, για να αντιμετωπίσεις την τραγική αύξηση στις τιμές ενέργειας.

Παραμένοντας αιχμάλωτος στην εικονική πραγματικότητα που ζει και κινείται η ακραία πτέρυγα του κόμματός του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, απέτυχε να κάνει την απαραίτητη στροφή, στην πολιτική ενέργειας της κυβέρνησής του, ξεμπλοκάροντας τον αγωγό Keystone και επιτρέποντας την εξόρυξη για πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες σε εδάφη στο εσωτερικό των ΗΠΑ, που ελέγχει η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση, δίνοντας το μήνυμα ότι η Αμερική είναι έτοιμη να πάρει τις απαραίτητες και δύσκολες αποφάσεις για να στηρίξει την Ευρώπη, έτσι ώστε να απαγκιστρωθεί από τη μέγγενη του Πούτιν, και την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Δεν φτάνουν τα σλόγκαν για να αντιμετωπίσεις την πάνω από 40% αύξηση μέσα σε μια εβδομάδα, στις τιμές των σιτηρών και των δημητριακών, που ήδη έχουν προκαλέσει και θα επιδεινώσουν τις τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ και το καλάθι της νοικοκυράς, για μια σειρά από βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Δυστυχώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ίσως στην πιο κρίσιμη ομιλία της πολιτικής του καριέρας και σίγουρα της προεδρίας του, είχε μόνο σλόγκαν. Κανένα σχέδιο, και σίγουρα καμία στρατηγική εξόδου από την πιο σφοδρή κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Δύση, η Ευρώπη, και το Διεθνές σύστημα, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η διεθνής οικονομία, βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σφοδρής κρίσης με κύρια απειλή το ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό. Η πανδημία αποτέλεσε τη βασική αιτία για αυτή την κρίση και τώρα έρχεται η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κρίση, με απρόβλεπτες, αλλά σίγουρα δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Όλοι στρέφουν τα μάτια τους στην Ουάσιγκτον για να δουν πως θα κινηθεί σε αυτή την μάχη του ξέφρενου πληθωρισμού. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (FED) των ΗΠΑ, αναμένονταν να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, ανατρέποντας την πολιτική φθηνού χρήματος που εφαρμόζει εδώ και χρόνια. Υπήρχε συζήτηση για αύξηση ακόμη και μισής μονάδας στα επιτόκια. Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και η αδυναμία επίδειξης στιβαρής ηγεσίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο, θέτει υπό αμφισβήτηση αυτή την πολιτική. Υπάρχουν ήδη φωνές που μιλούν για αναβολή της αύξησης και το πιθανότερο είναι, εάν υπάρξει αύξηση, θα περιοριστεί στη μισή μονάδα.

Δυστυχώς, ο Τζο Μπάιντεν, απογοήτευσε την Αμερική, απογοήτευσε την Ευρώπη, απογοήτευσε τη Δύση, και οι συνέπειες, θα είναι δυσμενείς σε όλα τα επίπεδα.

Σε άρθρου πριν λίγες ημέρες, ο μεγαλύτερος ιστορικός της εποχής μας, Νίαλ Φέργκιουσον, πολύ εύστοχα έγραψε ότι ο Τζο Μπάιντεν, βρίσκεται λίγα εικοσιτετράωρα από το να εξελιχθεί σε ένα δεύτερο Τζίμι Κάρτερ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση ευρύτερα.

Όπως αναφέρει στο άρθρο του ο Φέργκιουσον, ο Λένιν είχε πει, “υπάρχουν δεκαετίες που δεν συμβαίνει τίποτα, και εβδομάδες που συμβαίνουν δεκαετίες”. Δυστυχώς, εκεί ακριβώς βρισκόμαστε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, Τζο Μπάιντεν, απέτυχε να το αντιληφθεί.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος και Δημοσιογράφος, απόφοιτος του, The American University School of International Service, Washington DC, του The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies, Washington DC, μέλος του, The International Institute for Strategic Studies. Υπήρξε ανταποκριτής επί σειρά ετών στην Ουάσιγκτον και διαπιστευμένος στο Λευκό Οίκο, το Στέητ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο.

πηγή: thepresident.gr