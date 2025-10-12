Λακωνία: Αποκαλυπτήρια της γηραιότερης ελιάς της Πελοποννήσου

Η Γηραιότερη Ελιά της Πελοποννήσου αποτελεί σύμβολο ελευθερίας και μακροζωίας, ιερότητας και συνιστά αδιάσπαστο συστατικό στοιχείο του Λακωνικού τοπίου.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δίκτυο Αιωνόβιων Δέντρων Ελληνικής Επανάστασης» του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας, το οποίο ξεκίνησε το επετειακό έτος 2021 υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με αφορμή τα 200 έτη από την Ελληνική Επανάσταση, καταγράφονται, τεκμηριώνονται, σημαίνονται και εντάσσονται στο εν λόγω Δίκτυο αιωνόβια δέντρα της Πελοποννήσου που σχετίζονται με σημαντικά γεγονότα της επανάστασης των Ελλήνων.

Στην Πελοπόννησο έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Δίκτυο 71 μνημειακά δέντρα, ενώ σταδιακά σημαίνονται στο πλαίσιο τοπικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η Γηραιότερη Ελιά της Πελοποννήσου, η οποία πρόσφατα χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης, που βρίσκεται στον οικισμό της Απιδέας του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας και η ηλικία της ξεπερνά τα 2.000 έτη, ενώ η περίμετρος βάσης του εντυπωσιακού κορμού της φτάνει τα 14,10 μέτρα.

Τα αποκαλυπτήρια σήμανσης ένταξης της υπεραιωνόβιας ελιάς στο εν λόγω Δίκτυο, τελέστηκαν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου.