Λαμπρόπουλος στο libre: Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και 500 προσλήψεις στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Η δημόσια συζήτηση γύρω από τα ζητήματα ασφάλειας, εγκληματικότητας και λειτουργίας των θεσμών παραμένει στο επίκεντρο του πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος παραχωρεί συνέντευξη, στην οποία τοποθετείται για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την αστυνόμευση, τη διαχείριση της παραβατικότητας, το σωφρονιστικό σύστημα και την πρόληψη του εγκλήματος.

Παράλληλα, αναφέρεται στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, την αντιμετώπιση του οργανωμένου και του κοινού εγκλήματος, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η συνέντευξη επιχειρεί να αποτυπώσει τις θέσεις του υφυπουργού σε ένα πεδίο που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους.

-Κύριε υπουργέ, εδώ και δύο μήνες γίνεται συζήτηση για τα αγροτικά μπλόκα ως τρόπο διεκδίκησης των αιτημάτων των αγροτών. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση πολλές φορές έχει πει ότι δεν θα ανεχτεί την παρανομία, δεν έκανε κάτι για να επιβάλλει την «νομιμότητα». Την ίδια στιγμή αυτό που ονομάζουμε «κοινωνικός αυτοματισμός» δεν λειτούργησε. Απέτυχε τελικά η κυβέρνηση στην «επιβολή» της «νομιμότητας»;

Η Κυβέρνηση από την αρχή επέλεξε τον διάλογο, τον οποίο όμως αρνήθηκαν επίμονα, οι αγρότες των μπλόκων, αφού δεν προσέρχονταν στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Η σύγκρουση δεν λύνει τα προβλήματα. Μόνο ο διάλογος, μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις.

Οι ακραίες ενέργειες, λειτουργούν σε βάρος του συνόλου των πολιτών, της οικονομίας, της μεταφοράς αγαθών, της μετακίνησης των πολιτών και της εικόνας της χώρας.

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, όπως μας έχουν συνηθίσει να κάνουν, κινήθηκαν ψηφοθηρικά και χωρίς υπευθυνότητα.

Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, είναι στο επίκεντρο της Πολιτικής μας

Ο Πρωτογενής Τομέας χρειάζεται στήριξη και αυτό έχει πράξει μέχρι τώρα η Κυβέρνηση, αφού έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα και σημαντικότερα από τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Οι αγρότες μας, όπως όλες οι κοινωνικές ομάδες, μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, μέχρις όμως του σημείου, που δεν παραβιάζουν εκείνα των υπολοίπων πολιτών και δεν δημιουργούν προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο.

-Στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται περίπου 700 ισοβίτες. Ένας τεράστιος αριθμός αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας. Την ίδια στιγμή καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός κρατουμένων για πλημμεληματικές ποινές. Μήπως η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει τους ποινικούς κώδικες που άλλαξε σταδιακά από το 2019, έτσι ώστε και η Ελληνική Αστυνομία να μπορεί να ασχοληθεί όχι μόνο με εγκληματικές ενέργειες αλλά και με την πρόληψη;

Την δεκαετία 2012 – 2022, ο μέσος όρος ήταν 1.000 περίπου κρατούμενοι με ισόβια κάθειρξη, επί μικρότερου συνολικού αριθμού κρατουμένων. Σε αναλογία κρατουμένων ανά 100.000 κατοίκους, η χώρα μας δεν έχει τους υψηλότερους δείκτες φυλάκισης στην Ευρώπη. Η αύξηση του συνολικού αριθμού των κρατουμένων είναι αποτέλεσμα, τόσο της αυστηροποίησης των ποινών, όσο και της αποτελεσματικότερης αστυνόμευσης.

Είμαστε υποχρεωμένοι, να χτίσουμε Σωφρονιστικά Καταστήματα νέα και να ανακαινίσουμε τα παλαιά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού

Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, είναι στο επίκεντρο της Πολιτικής μας και για αυτό ιδρύθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει θεαματικά αποτελέσματα, αφού έχουν οδηγηθεί στις φυλακές επτακόσιοι περίπου, σε ένα χρόνο, οι οποίοι ενέχονται σε εγκληματικές οργανώσεις.

Η αυστηροποίηση αφορά και την μικροεγκληματικότητα, με κλοπές, διαρρήξεις, που διαπράττονται κυρίως στην επαρχία από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, που μέχρι πρότινος έμεναν σχεδόν ατιμώρητες. Η Αστυνομία με την παρουσία και τις δράσεις της λειτουργεί προληπτικά, αποτρεπτικά και κατασταλτικά.

–Μια παλιά παροιμία λέει «όπου γκρεμίζεται μια φυλακή χτίζεται ένα σχολείο». Ωστόσο σήμερα ακούγονται φωνές που ζητούν «ποινές φυλάκισης». Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει πρόβλεψη για την ανέγερση νέων φυλακών;

Η Κυβέρνηση με εντατικά προγράμματα και χτίζει και ανακαινίζει σχολικές μονάδες σε όλη τη Χώρα, όσο ποτέ άλλοτε. Προσθέτουμε «Σε κάθε Σωφρονιστικό Κατάστημα και Ένα Σχολείο».

Η επέκταση του δικτύου Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, αποτελεί βασική στόχευση και για το 2026, όπου σε συνεργασία, με το Υπουργείο Παιδείας θα προστεθούν στα προϋπάρχοντα επτά (7) νέα σχολεία.

Παράλληλα, ενισχύουμε την «ΕΠΑΝΟΔΟ» (Ν.Π.Ι.Δ.), για την ομαλή επανένταξη των αποφυλακισμένων κρατουμένων.

Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί προσλήψεις πεντακοσίων περίπου υπαλλήλων για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Είμαστε όμως υποχρεωμένοι, να χτίσουμε Σωφρονιστικά Καταστήματα νέα και να ανακαινίσουμε τα παλαιά, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, που δεν είναι μόνον ελληνικό, αλλά και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων.

Πρόσφατα, εξασφαλίσαμε περίπου 250 εκατ. ευρώ και τρέχουμε τις διαδικασίες κατασκευής, στον Ασπρόπυργο, την Μεγαλόπολη, τον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, την Κασσαβέτεια για τους ανήλικους και νέους Κρατούμενους, το «Θεσσαλία II», επίσης στην περιοχή της Κασσαβέτειας, στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, στα Ιωάννινα, την Χαλκίδα, τις Φιλιάτες και την Κέρκυρα. Ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε να περατώσουμε και να λειτουργήσουμε εντός του 2026, το «Κρήτη II», στην περιοχή της Νεάπολης.

–Στο όχι μακρινό παρελθόν είχαν καταγραφεί συνομιλίες από τους κοριούς της ΕΥΠ όπου «ποινικοί», φέρεται να συνομιλούσαν με συνεργάτες εκτός φυλακής για υποθέσεις που αφορούσαν εγκληματική δράση. Αυτό πώς μπορεί να συμβαίνει και ποιος ο ρόλος της αστυνομίας;

Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και προσπαθούμε για την νομιμότητα. Σύντομα, με γενναία χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε, θα προμηθευτούμε σύγχρονα συστήματα Ασφαλείας, που δεν θα επιτρέπουν καμία έκνομη ενέργεια, στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Το πρόβλημα το έχει η κατακερματισμένη και ανύπαρκτη αντιπολίτευση, που επενδύει στην τοξικότητα και τον διχασμό

Ακόμη, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί προσλήψεις πεντακοσίων περίπου υπαλλήλων για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα, οι οποίοι από κοινού με την Αστυνομία θα συμβάλλουν στην καλύτερη φύλαξη.

-Το κόμμα που έχει προαναγγείλει η κα. Καρυστιανού πιστεύετε ότι θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό;

Η πολιτική γίνεται από τους πολιτικούς. Σε ένα διεθνές περιβάλλον με πρωτοφανείς προκλήσεις και απρόβλεπτους κινδύνους, οι ώριμοι λαοί δεν παίζουν την τύχη τους.

Η Ελλάδα και σήμερα και αύριο χρειάζεται, ηγέτη δοκιμασμένο, σύγχρονο, καταρτισμένο, σοβαρό, με κύρος, με αναγνωρισιμότητα, με τόλμη, με διορατικότητα και τον έχει στο τιμόνι από το 2019, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπάρχει κάποιος άλλος στο πολιτικό σκηνικό, που θα μπορεί να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ, με τον Πρόεδρο Ερντογάν και με όλους τους ηγέτες του κόσμου, για να υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως μέχρι τώρα με επιτυχία έχει πράξει ο Κυριακός Μητσοτάκης;

Μόνο η ΝΔ εγγυάται εθνική ενότητα, ήπιο πολιτικό κλίμα, αξιοπιστία και κυρίως πολιτική σταθερότητα

Σε αυτό, το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας μας ερώτημα, θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός στις ερχόμενες εκλογές. Το πρόβλημα το έχει η κατακερματισμένη και ανύπαρκτη αντιπολίτευση, που επενδύει στην τοξικότητα και τον διχασμό.

-Η ΝΔ, θα αντέξει την πίεση από την κριτική που της γίνεται από τους πολίτες;

Η Κυβέρνηση της ΝΔ, από την ημέρα που εκλέχθηκε, αντιμετώπισε με τον καλύτερο τρόπο, το Μεταναστευτικό, την κρίση με την Τουρκία, την Πανδημία και τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτήν, στον επαγγελματικό κόσμο και τον χώρο της εργασίας.

Σήμερα η Ελλάδα, σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον, είναι πυλώνας σταθερότητας, εθνικής ασφάλειας, ειρήνης και προόδου.

Η οικονομία μας αναπτύσσεται και διεθνώς αναβαθμίζεται. Μειώθηκαν η ανεργία, οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και αυξάνονται μισθοί και συντάξεις. Επιτυγχάνονται πλεονάσματα, αποπληρώνονται τα χρέη μας, στηρίζονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και βελτιώνεται το επίπεδο ζωής των πολιτών. Δανειζόμαστε με επιτόκια χαμηλότερα, από αυτά που δανείζονται μεγάλες και οικονομικά ισχυρές χώρες.

Η Ελλάδα, σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον, είναι πυλώνας σταθερότητας, εθνικής ασφάλειας, ειρήνης και προόδου

Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας είναι πολύ υψηλό, φάνηκε άλλωστε και από την εκλογή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup. Ενδυναμώσαμε και δημιουργήσαμε ισχυρές συμμαχίες. Αποκτάμε υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα και διασφαλίζουμε την κυριαρχία μας στην περιοχή. Αναδεικνύεται η Ελλάδα ως σημαντικός ενεργειακός κόμβος, για όλη την Ευρώπη. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα για την πατρίδα μας. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την καλή πορεία των τελευταίων χρόνων.

Βασική όμως προϋπόθεση, είναι να έχουμε εθνική ενότητα, ήπιο πολιτικό κλίμα, αξιοπιστία και κυρίως πολιτική σταθερότητα, τα οποία από το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, μόνον η ΝΔ εγγυάται. Για αυτό οι πολίτες, ανεξάρτητα και από ιδεολογίες, θα ψηφίσουν ξανά για Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

