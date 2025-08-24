Λεβίδι: Μια ξεχωριστή βραδιά παραδοσιακής μουσικής και χορού με την υποστήριξη του δήμου Τρίπολης (pic’s)

Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2025, στηρίζει έμπρακτα τις εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά του Δήμου.

Τούτο ίσχυσε και για τις εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Λεβίδι, με κορύφωση το γεγονός πως με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, στην κεντρική πλατεία του Λεβιδίου, μια ξεχωριστή βραδιά παραδοσιακής μουσικής και χορού, στην οποία παρευρέθηκε πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ακόμη μία απόδειξη ότι ο Δήμος Τρίπολης δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και της παράδοσης, ενισχύοντας δράσεις που ενώνουν την κοινωνία και αναδεικνύουν τη μοναδική ταυτότητα κάθε περιοχής.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης, κα Ελένη Καρούντζου, δήλωσε: «Ο Δήμος Τρίπολης βρίσκεται πάντα δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την παράδοση. Το Λεβίδι έζησε μια υπέροχη βραδιά, γεμάτη μελωδίες και χορούς, που απέδειξε ότι ο πολιτισμός μάς ενώνει και μας δίνει δύναμη για το μέλλον».