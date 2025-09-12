Λίγο πριν την πρώτη σέντρα μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι βρέθηκαν στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας στη μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα (pic’s & video)

Μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες έδωσαν το παρών το απόγευμα της Πέμπτης στη μεγάλη γιορτή που συνδιοργάνωσαν η ΠΑΕ Καλαμάτα και η Novibet.

Στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, ο κόσμος είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στην ομάδα μας. Να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές μας, να διασκεδάσει και να αποκτήσει δώρα.

Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική και ξεπέρασε τις προσδοκίες, δείγμα του ότι η πόλη είναι άρικτα συνδεδεμένη με την ομάδα. Όλα αυτά μόλις λίγες ημέρες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας πως είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά.

Οι ποδοσφαιριστές μας το διασκέδασαν και αυτοί, λαμβάνοντας την αγάπη του κόσμου. Υπέγραψαν αυτόγραφα, φανέλες και οτιδήποτε είναι σχετικό με την ομάδα της Καλαμάτας.

Μια πόλη, μια ομάδα. Ενωμένοι για τη νέα σεζόν να πετύχουμε παρέα τον μεγάλο μας στόχο!