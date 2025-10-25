LIVE αύριο στις 2 μ.μ. στο BEST η αναμέτρηση Πανιώνιος- Καλαμάτα

Αύριο το μεσημέρι η Καλαμάτα δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά εκτός έδρας, κόντρα σε μια εκ των ομάδων που φέτος πλασάρονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του ομίλου.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο σε ένα ντέρμπι κορυφής, υψηλών απαιτήσεων το αποτέλεσμα του οποίου θα δείξει πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Super League II.
Τον αυριανό αγώνα, με ώρα έναρξης 2 μ.μ., θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε LIVE από την τηλεοπτική συχνότητα του BEST και του ACTION24.