LIVE αύριο στις 2 μ.μ. στο BEST η αναμέτρηση Πανιώνιος- Καλαμάτα

Αύριο το μεσημέρι η Καλαμάτα δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά εκτός έδρας, κόντρα σε μια εκ των ομάδων που φέτος πλασάρονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του ομίλου.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο σε ένα ντέρμπι κορυφής, υψηλών απαιτήσεων το αποτέλεσμα του οποίου θα δείξει πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Super League II.