Live η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες, Τρίτη (6.10.26), ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό και στρατηγικό ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα βρεθούν η συνεργασία Αθήνας – Ουάσιγκτον, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο live blog του newsit.gr θα παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις.

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Η σημειολογία της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην απόφαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να πραγματοποιήσει στάση στην Άγκυρα, με πηγές από τον Ρεπουμπλικανικό χώρο να εκτιμούν ότι η επιλογή αυτή αποτυπώνει μια μετατόπιση των αμερικανικών προτεραιοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, καθώς εκτιμάται ότι η Ουάσινγκτον δεν αντιμετωπίζει πλέον την Τουρκία ως τη μοναδική ή υποχρεωτική δίοδο για τον αμερικανικό σχεδιασμό στην Ανατολική Μεσόγειο.

Άνθρωποι από τον Ρεπουμπλικανικό χώρο, με τους οποίους υπήρξαν συζητήσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο, υπενθυμίζουν ότι ανάλογη επιλογή είχε κάνει στο παρελθόν και ο Μάικ Πομπέο. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η απουσία της Άγκυρας από τη συγκεκριμένη περιοδεία αποκτά διαφορετική βαρύτητα λόγω των σημερινών γεωπολιτικών δεδομένων.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, η επιλογή αυτή αντανακλά παράλληλα την ενισχυμένη γεωπολιτική σημασία της Αθήνας στον αμερικανικό σχεδιασμό για την περιοχή, σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ παραμένουν τεταμένες.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα συνδέεται από τις ίδιες πηγές και με τη σταθερή στήριξη της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ, με δεδομένη και τη διαχρονικά φιλοϊσραηλινή στάση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη τοποθέτηση του State Department για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την αμερικανική πλευρά να υπογραμμίζει ότι οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να επιλύονται μέσω διαλόγου και όχι μέσω απειλών. Από την πλευρά της, η Αθήνα επισημαίνει ότι δεν ασκεί πολιτική απειλών έναντι της Τουρκίας.