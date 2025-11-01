LIVE σήμερα στις 2μ.μ. στο BEST ο αγώνας Athens Kallithea – Μαρκό

Με το παιχνίδι στο «Ελ Πάσο» ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League 2, όπου η Athens Kallithea φιλοξενεί τη φορμαρισμένη Μαρκό,

Η ομάδα της Καλλιθέας προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 4-0 επί του Παναργειακού, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο σερί δύο ηττών και την κράτησε «ζωντανή» στη διεκδίκηση της ανόδου, ενώ οι νεοφώτιστοι συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν, παρουσιάζοντας σταθερή αγωνιστική βελτίωση και παραμένοντας αήττητοι για πέντε συνεχόμενα ματς (2 νίκες, 3 ισοπαλίες).