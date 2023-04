LIVE στις 7μ.μ. στο BEST Hybrid 1 η ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ» και την «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και η «Πράσινη Μετάβαση » των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής εκδήλωσης που διοργανώνεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιονίων Νήσων, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους.

Η ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση διλοξενείται στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Πλατεία 23ης Μαρτίου, η οποία είναι προσβάσιμη και από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, και θα προβληθεί LIVE στις 19:00 από την τηλεόραση BEST και το ψηφιακό κανάλι Best Hybrid 1.

