LIVE στο BEST HYBRID 1 το 2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της Καλαμάτας

Το φεστιβάλ που διοργανώνει ο ∆ήµος Καλαμάτας σε συνεργασία µε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών Καλαμάτας, αναβιώνει και το 2023 µε το «2ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων», το οποίο διεξάγεται σήμερα, Σάββατο 13 Μαΐου στην Κεντρική Πλατεία (Βασιλέως Γεωργίου) της Καλαμάτας και ώρα έναρξης 17:30 το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE από το ψηφιακό κανάλι BEST HYBRID 1 της τηλεόρασης BEST.

Στο Φεστιβάλ θα συµµετάσχουν 34 ομάδες ρομποτικής με περίπου 370 συμμετέχοντες, οι οποίες θα παρουσιάσουν δικές τους δημιουργίες σε τομείς όπως η ρομποτική, συστήματα βασισμένα στις νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη πειραμάτων φυσικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο https://robotics.kalamata.gr/.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στη δική σας επιλογή, ο νέος ενημερωτικός και ψυχαγωγικός κόσμος στα χέρια σας, εδώ όπου χτυπάει η “καρδιά” της περιφέρειας, σε ένα ακόμη πρωτόγνωρο εγχείρημα, με το BEST Hybrid. Την ψηφιακή πλατφόρμα του BEST Media Group που σας προσφέρει νέες δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων μας.