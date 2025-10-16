Λονδίνο – Νέα Υόρκη σε μιάμιση ώρα με ταχύτητα 4.000 χιλιόμετρα

Θα κάνει την πρώτη του πτήση το 2027, θα έχει χωρητικότητα 9 επιβατών και οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτή είναι η ιστορία του.

Φανταστείτε να βρίσκεστε μέσα σε έναν αεροπλάνο χωρίς παράθυρα, αλλά με το θεαματικό τοπίο να ξεδιπλώνεται γύρω σας σαν κινηματογραφική προβολή. Αυτό ακριβώς σχεδιάζει το Phantom 3500, η ριζοσπαστική πρόταση της Otto Aerospace, που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πτήση. Με μια σειρά καινοτομιών στην αεροδυναμική, στα ψηφιακά παράθυρα και στην οικονομία καυσίμου, αυτό το νέο business jet δίνει υπόσχεση για μια νέα εποχή στον αέρα.

Oραμα για το μέλλον

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η έννοια του super-laminar flow: η κατασκευή του αεροσκάφους βασίζεται σε ένα συνεχές ρεύμα αέρα κατά μήκος της ατράκτου, χωρίς αντιστάσεις που επιβαρύνουν την απόδοση. Η ιδέα είναι να γίνει το στυλ τόσο αεροδυναμικό, που να μειώνει δραματικά την αντίσταση του αέρα. Η Otto υποστηρίζει ότι αυτό το αεροδυναμικό προφίλ μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου πάνω από 60 % σε σχέση με αντίστοιχα jets. Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή, όμως, δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική: η καμπίνα δεν διαθέτει καθόλου παραδοσιακά παράθυρα. Αντ’ αυτών, οι εσωτερικοί τοίχοι και η οροφή καλύπτονται από υψηλής ευκρίνειας ψηφιακές οθόνες (digital panes), που απεικονίζουν σε πραγματικό χρόνο το τοπίο γύρω μας (με κάμερες τοποθετημένες στο εξωτερικό). Ο επιβάτης δεν «κοιτάει έξω», αλλά βιώνει το «έξω» γύρω του.

