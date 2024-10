Με δυναμικό αποτύπωμα και εξωστρέφεια η Περιφέρεια Πελοποννήσου στα κέντρα λήψης των αποφάσεων -Τι σημείωσε ο Δ. Πτωχός από τις Βρυξέλλες (pics-video)

Με δυναμικό αποτύπωμα βγαίνει και προς στην Ευρώπη η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η διεκδίκηση πόρων και προγραμμάτων και η εξωστρέφεια που βάζει ως στόχο ο Δημήτρης Πτωχός επιτυγχάνεται με την Πελοπόννησο να δίνει παρών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών, στις Βρυξέλλες.

Έμφαση δίνεται στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε δυναμικά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, παρουσιάζοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και τεχνολογική καινοτομία. Ο Περιφερειάρχης, Δημήτρης Πτωχός, καλωσόρισε το κοινό και ανέδειξε τη μοναδική φυσική ομορφιά, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και τα εξαιρετικά προϊόντα της Πελοποννήσου. Στην ομιλία του, τόνισε πως «Επενδύουμε σε πιο έξυπνες, πιο πράσινες και πιο καινοτόμες επενδύσεις, διασφαλίζοντας τη σύνδεση και την αλληλεπίδραση των πολιτικών μας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μας».

Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε επίσης την προσέγγιση της Περιφέρειας στη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι οι στρατηγικές επενδύσεις επικεντρώνονται στη δημιουργία έξυπνων και πράσινων λύσεων που συνδέουν πολιτικές και δράσεις για τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Εξήγησε ότι η Πελοπόννησος προχωρά με ενίσχυση καινοτόμων πρωτοβουλιών και με τη σύσταση εργαλείων και φορέων που ενισχύουν ταλέντα και καινοτομία, ενδυναμώνοντας την τοπική επιχειρηματικότητα.

Στην εκδήλωση, τον συντονισμό της οποίας είχε αναλάβει ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ, Αντώνης Ψαράκης, συμμετείχε και ο καθηγητής κ. Βασιλάκης από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος μαζί με τον Περιφερειάρχη παρουσίασε το έργο SodaSense. Το έργο αυτό εστιάζει στη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου, που σχετίζονται με τη μικρο-κίνηση, το μικρο-κλίμα και τη γεωργία, με στόχο την ενίσχυση της αγροδιατροφής. Επίσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Γιάννης Τρουπής, απηύθυνε χαιρετισμό, ενισχύοντας τη δέσμευση των τοπικών επιχειρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εκδήλωση προσέλκυσε σημαντικά στελέχη, όπως τον κ. Σοφό (Programme Manager, European Commission, DG Regional & Urban Policy) και την κα Νίκη Ξενίδου, policy officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες της Πελοποννήσου. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν ήταν ζωηρές, με ερωτήσεις για τις μελλοντικές πολιτικές και την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της εβδομάδας ήταν η εκδήλωση γευσιγνωσίας Peloponnese leads the way in Agrifood, που μάγεψε το κοινό. Η Πελοπόννησος παρουσίασε την πλούσια γαστρονομική της παράδοση, με μια ποικιλία προϊόντων, όπως ελιές, ελαιόλαδο, όσπρια, γαλακτοκομικά και τοπικά ζυμαρικά. Η εμπειρία αυτή ξύπνησε νοσταλγία στους συμμετέχοντες, θυμίζοντας τους την καθαρότητα και την αθωότητα της παιδικής τους ηλικίας. Ανάμεσα στους επισκέπτες που εντυπωσιάστηκαν ήταν και η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής Ελίζα Φερέιρα, όπως και ο Κάρστεν Ράσμουσεν, Head of Unit, Cyprus & Greece, DG REGIO at European Commission, οι οποίοι προχώρησαν και σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό.

Στην έκθεση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε επίσης το περίπτερο VR Cave, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το περίπτερο περιλάμβανε διαδραστικές παρουσιάσεις, όπως το παιχνίδι Turtle Heroes, την VR περιήγηση Sacred Places και το Prometheus Project. Το περίπτερο παρουσίασε και την πλατφόρμα SodaSense, αναδεικνύοντας τη δυνατότητά της να επαναστατήσει τη διαχείριση δεδομένων στη γεωργία και τη μικρο-κίνηση.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην εκδήλωση ξεχώρισε για την άρτια προετοιμασία και εκτέλεσή της, χάρη στην οργάνωση της ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας να προωθήσει τη στρατηγική της και να αναδείξει την ταυτότητά της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.