Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία

Νέα απόφαση της ΑΑΔΕ ανοίγει με πιο ξεκάθαρο τρόπο τον δρόμο για πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακοπής εργασιών επιχειρήσεων, καταργώντας και στην πράξη την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις ΔΟΥ. Μέσα από ειδική εφαρμογή στο Taxisnet οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δηλώνουν το κλείσιμο της δραστηριότητάς τους, με τη Φορολογική Διοίκηση να ελέγχει αυτόματα αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της επιχείρησης που επηρεάζουν την ημερομηνία παύσης.

Στην πράξη, αν μια εταιρεία δηλώσει ότι σταματά στις 30 Απριλίου αλλά είχε δηλώσει αλλαγή έδρας ή νέο διαχειριστή τον Ιούνιο, τότε ως χρόνος διακοπής θα ληφθεί η πιο πρόσφατη μεταβολή. Το νέο πλαίσιο καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανή αλλαγή: από επωνυμία, έδρα και δραστηριότητες, μέχρι εταίρους, μέλη Δ.Σ., νόμιμους εκπροσώπους, καταστατικό, κεφάλαιο, καθεστώς ΦΠΑ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν προτού κλείσει οριστικά η επιχείρηση.

