Με επιτυχία το διπλό εσωτερικό τουρνουά σκακιού και η κοπή πίτας στον Σκακιστικό Όμιλο Καλαμάτας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο εντευκτήριο του Σκακιστικού Ομίλου Καλαμάτας το διπλό εσωτερικό τουρνουά σκακιού, σε συνδυασμό με την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί με τη συμμετοχή των τμημάτων LVL Junior και LVL 1. Με την ολοκλήρωση του πρώτου τουρνουά, περίπου στις 13:00, πραγματοποιήθηκαν απονομές και βραβεύσεις στους συμμετέχοντες, ενώ η εκδήλωση κορυφώθηκε με την κοπή της πίτας σε ευχάριστο και εορταστικό κλίμα, παρουσία γονέων και παιδιών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα :

Group ΄Β – 17 συμμετοχές

1η θέση Κανελλόπουλος Αχιλλέας (5/5) Κύπελλο και Χρυσό μετάλλιο

2η θέση Γεωργακόπουλος Ξενοφών (4/5) Αργυρό μετάλλιο

3η θέση Τζιαπουρά Άννα (4/5) Χάλκινο μετάλλιο

Ειδικές βραβεύσεις :

1η θέση νήπια – Γουρνά Βασιλική

1η θέση ‘Α Δημ – Σταθέας Παύλος

1η θέση ‘Β Δημ – Ταβουλαρέας Στράτος

1η θέση ‘Γ Δημ – Μπούρας Κων/νος

1η Κοπέλα – Αγγελή Νάγια

Το απόγευμα, στις 17:00, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εσωτερικό τουρνουά με τη συμμετοχή των τμημάτων LVL 2, και LVL 3-4 Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν περίπου στις 20:00, όπου ακολούθησαν απονομές και βραβεύσεις, καθώς και η δεύτερη κοπή της πίτας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα :

Group ΄B – 16 συμμετοχές

Γενική Κατάταξη

1η θέση Σίας Ταξιάρχης (5/5) Κύπελλο και Χρυσό μετάλλιο

2η θέση Σταματελόπουλος Γιώργος (4/5) Αργυρό μετάλλιο

3η θέση Γουρνάς Κων/νος (4/5) Χάλκινο μετάλλιο

1η Κοπέλα : Βυθούλκα Μαρία (3/5) Χρυσό μετάλλιο

LVL 2 :

1η θέση Τζαιλέας Θοδωρής (3/5) Κύπελλο και Χρυσό μετάλλιο

2η θέση Γιαννίκος Σπύρος (2.5/5) Αργυρό μετάλλιο

3η θέση Γιαννίκος Κων/νος (2.5/5) Χάλκινο μετάλλιο

Όλοι οι συμμετέχοντες και από τα 2 πρωταθλήματα έλαβαν μετάλλιο συμμετοχής, και οι 2 υπερτυχεροί που έτυχαν το φλουρί κέρδισαν από μία σκακιστική τσάντα που αναγράφει επάνω της “Σκακιστικός Όμιλος Καλαμάτας”.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη ευκαιρία για αγωνιστική δράση, χαρά και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου. Ο Σκακιστικός Όμιλος Καλαμάτας εύχεται σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και επιτυχίες.