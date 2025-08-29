Τελευταία Νέα
Mε ευχές για μια καλή χρονιά με υγεία και αγωνιστικές επιτυχίες ο αγιασμός Πανθουριακού, Μεσσηνιακού και Αίαντα (pic’s)

Τον καθιερωμένο κοινό αγιασμό τους πραγματοποίησαν σήμερα τα σωματεία Πανθουριακού, Μεσσηνιακού και Αίαντα, στο γήπεδο των “πρασίνων”. Με ευχές για μια καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία για όλους τους ποδοσφαιριστές και επιτυχία σε κάθε προσπάθεια καθώς οι τρεις ομάδες που εδώ και χρόνια συνεργάζονται, συμμετέχουν σε διαφορετικά πρωταθλήματα και έχουν διαφορετικές στοχεύσεις.

Στην κοινή αυτή τελετή του αγιασμού που τέλεσε ο πάτερ Γαλανόπουλος, ήταν παρόντες σύσσωμες οι διοικήσεις, τα προπονητικά επιτελεία και οι ποδοσφαιριστές των τριών σωματείων. Αμέσως μετά τις ομιλίες των Αγαθοκλή Χριστόπουλου και Παναγιώτη Στασινόπουλου, ξεκίνησαν οι προπονήσεις.

