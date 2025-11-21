Με γοργούς ρυθμούς η υλοποίηση του μεγάλου έργου των αστικών αναπλάσεων

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά το μεγάλο έργο των αστικών αναπλάσεων. Πρόκειται για μία παρέμβαση που αλλάζει τον κεντρικό ιστό της Καλαμάτας, με τις εργασίες αυτή την περίοδο να εκτελούνται επί της οδού Μητροπέτροβα και σε τμήμα της οδού Χρυσάνθου Παγώνη.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας» έχει προϋπολογισμό σε 6.877.080 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.