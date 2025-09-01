Με μεγάλες καθυστερήσεις το πρόγραμμα ψεκασμών του δάκου – Κραυγή αγωνίας από τους παραγωγούς

Η φετινή δακοκτονία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο προβληματικά προγράμματα των τελευταίων ετών, προκαλώντας αγανάκτηση και έντονη ανησυχία στους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής μας. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των ψεκασμών, οι ελλείψεις στην κάλυψη χωριών και η αδυναμία μείωσης του πληθυσμού του δάκου όπως έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση.

Με τις ζημιές ήδη ορατές οι παραγωγοί εκφράζουν την έντονη αγωνία τους, ενώ ήδη, όπως αναφέρουν, αναγκάζονται να ψεκάζουν με δικά τους έξοδα.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

Με μεγάλες καθυστερήσεις το πρόγραμμα ψεκασμών του δακου. Και τέσσερα χωριά χωρίς ούτε έναν ψεκασμό (Βλαχόπουλο,κυνηγού, Ευαγγελισμός ,Μεθωνη.)συνεχίζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας στο νομό μας. Ύστερα από την μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη τού προγράμματος δακοκτονίας Με τον πρώτο ψεκασμό να πραγματοποιείται στις αρχές Αυγούστου. Είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη έξαρση του δάκου.

Οι μετρήσεις που ακολούθησαν από τον πρώτο ψεκασμό έδειξαν ότι ο πληθυσμός του δάκου δεν μειώνεται, και παραμένει πολύ πάνω από το όριο ψεκασμού.

Έχουν περάσει 30 μέρες και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο δεύτερος ψεκασμός στην περιοχή .Οι παραγωγοί είναι ανάστατοί, βλέποντας το δάκο να κάνει πάρτυ ψεκάζουν από μόνοι τους ενώ έχουν πληρώσει το πρόγραμμα δακοκτονίας. Κάτι που δείχνει από μόνο του την αποτυχία του φετινού προγράμματος .

Οι ζημιές από τον δάκο είδη έχουν αρχίσει να φαίνονται.

Υπουργείο και περιφέρεια με αστείες δικαιολογίες προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Αρχές Σεπτέμβρη πρόγραμμα δακοκτονίας με έναν ψεκασμό και τέσσερα χωριά χωρίς ακόμα να έχουν τελειώσει η διαδικασίες δεν καταπολεμας τον δακό . Οι ευθύνες τους για το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας είναι μεγάλες δεν θα ανεχθούμε πάλι δικαιολογίες .

ΑΓΡΟΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ