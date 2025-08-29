Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσική βραδιά αφιερωμένη Μαρία Κάλλας στο Νεοχώριο Ιθώμης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου, η μουσική εκδήλωση «Amore. Amour. Έρως.» που διοργάνωσε ο Δήμος Οιχαλίας στο Νεοχώριο Ιθώμης, τιμώντας τη μνήμη και το έργο της θρυλικής Μαρίας Κάλλας, η οποία σα χθες το 1941, πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή. Η βραδιά αποτέλεσε ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο του έρωτα μέσα από γνωστές άριες του ιταλικού και γαλλικού ρεπερτορίου, με πρωταγωνίστριες τη διακεκριμένη μέτζο σοπράνο Ιωάννα Κύκνα και τη βραβευμένη πιανίστα Μαριλένα Σουρή.

Το κοινό που κατέκλυσε το χώρο της εκδήλωσης απήλαυσε ένα πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας και ενημερώθηκε από τη Δήμαρχο Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου για τις ενέργειες που προωθούνται για την αξιοποίηση του χώρου όπου στεγαζόταν η πατρική οικεία της μεγάλης καλλιτέχνιδας.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα τιμά τη μνήμη της, θα προβάλλει το έργο της και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο πολιτισμό και φυσικά, πόλο έλξης επισκεπτών. Θέλουμε το Νεοχώριο Ιθώμης να γίνει τόπος έμπνευσης και δημιουργίας, όπως ακριβώς αρμόζει στη μνήμη της μεγάλης αυτής καλλιτέχνιδας», ανέφερε η Δήμαρχος, σημειώνοντας πως τα πολλά προβλήματα που καθυστέρησαν την πορεία του έργου, έχουν πια ξεπεραστεί και προωθείται η υλοποίησή του από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

Η μουσική εκδήλωση που παρακολούθησαν και εκπρόσωποι φορέων, όπως ο γενικός γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας κ.Παναγιώτης Μπαζίγος, μαζί με αρκετούς από εκείνους που εργάζονται άοκνα για την ανάδειξη της σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς που μας άφησε η κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο, όπως ο Δόκτωρ Τάκης Παπαδόπουλος, έκλεισε με ενθουσιώδες χειροκρότημα και συγκίνηση, ενώ το κοινό ανανέωσε το ραντεβού του για του χρόνου.