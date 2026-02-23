Με παράδοση και κέφι γιορτάστηκαν τα Κούλουμα στην Τεγέα (video)

Share Με παράδοση και κέφι γιορτάστηκαν τα Κούλουμα στην Τεγέα. Σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική, χορός και η αναβίωση του «Γαιτανάκι» έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην Καθαρά Δευτέρα, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στο γιορτινό κλίμα. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 23 Φεβρουαρίου 2026 8:06 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΤΕΓΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Πολυάριθμοι επισκέπτες αναβίωσαν ήθη, έθιμα και παραδοσιακά τραγούδια στο Λεβίδι Αρκαδίας (video) 25.08.2025 Στις Κολλίνες Αρκαδίας τιμήθηκε η επέτειος ανέγερσης ναού | Συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη (video) 22.08.2025 Έκθεση υφαντών στην Στεμνίτσα της Αρκαδίας (video) 12.08.2025 Array