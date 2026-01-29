Τελευταία Νέα
Με συγκίνηση η κοπή πίτας των ΠΟΑμεΑ Πελοποννήσου – Οι στόχοι για το 2026 (video)

Στην εκπομπή ‘’Τι λες τώρα΄΄ με την  Αναστασία Μάντζαρη φιλοξενήθηκαν ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Πελοποννήσου, Νίκος Καραλής, και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζογκόκης, με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Μηλιά Αρκαδίας. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, έγινε αναφορά στα καθημερινά μαθήματα δύναμης και αξιοπρέπειας που δίνουν τα μέλη της Ομοσπονδίας, ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε στον απολογισμό του 2025 και στις μεγάλες προκλήσεις της νέας χρονιάς. Ο κ. Καραλής ανέλυσε τα επιτεύγματα της Ομοσπονδίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, θέτοντας παράλληλα τους στόχους και τις διεκδικήσεις για το 2026, με επίκεντρο την προσβασιμότητα και την ουσιαστική κοινωνική ένταξη.

