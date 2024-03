Με συναυλία, παιχνίδια, νυχτερινή αποκριάτικη παρέλαση κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Καλαμάτας

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 11ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. Φάρις, συνεργασία με τις Κοινότητες, συλλόγους και φορείς, είναι έτοιμοι με κέφι να προσφέρουν σε ντόπιους και επισκέπτες στιγμές διασκέδασης και χαράς.

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 στις 20.00 στο στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η αποκριάτικη συναυλία τάξεων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, με πρωτοβουλία της τάξης Φλάουτου με ράμφος του Γιώργου Παυλάκου. Θα παρουσιαστούν έργα Αναγεννησιακής και Mπαρόκ μουσικής από μεταμφιεσμένους σπουδαστές και καθηγητές του Δ.Ω.Κ.. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 20.00, θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας το «Χορεύετε;» όπου θα χορέψουν οι σχολές χορού, σούπερ εμφάνιση από τα καρναβαλικά πληρώματα, με τις σχολές χορού να εμφανίζονται κατά σειρά εμφάνισης : Baila Fuerte, Physical-Σύλλογος Χορού και Ρυθμικής Γυμναστικής, Vive Bailanto, Ξενία-Σύλλογος Αθλητικού&Κοινωνικού Χορού Καλαμάτας, Fame Dance Academy, «Η Χαρά Του Παιδιού» Χορευτικός Σύλλογος.

Στη συνέχεια, το Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 στις 11.00 στην Κεντρική Πλατεία, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρία να παίξουν Προσκοπικά Παιχνίδια ενώ στη 13.00 οι παρευρισκόμενοι, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σκοπούς της Ταραντέλας από το εύθυμο καρναβαλικό καραβάνι και τη μουσική των Mattia Manco και Gianfranco Narracci, μία ομάδα του διάσημου Καρναβαλιού του Μαρτινιάνο, από τα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας.

Την ίδια μέρα στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή αποκριάτικη παρέλαση με αφετηρία από τη συμβολή της Αριστομένους με το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας στις 20.00 και κατάληξη στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου θα πραγματοποιηθεί DJ Party με τον DJ PANTELIS.

Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στις 15.00, με σημείο εκκίνησης τον πεζόδρομο της Αριστομένους και κατάληξη στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της Καλαμάτας. Ο Τόνι Σφίνος θα παρουσιάσει την καρναβαλική παρέλαση και αμέσως μετά θα αναλάβει τη διασκέδαση του κοινού παρέα με την μπάντα του τους Playmates.

20 ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥ 11ου ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

01 ΙΖΑΜΠΩ

02 ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑ (GROUP 125)

03 KUKERI (GROUP 03)

04 ΚΔΑΠ (GROUP 02)

05 ΤΡΕΛΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ (GROUP 101)

06 ΤΡΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΤΟΜΑΣ (GROUP 20)

07 WE STICK TOGETHER (GROUP 21)

08 SAVE THA PLANET (GROUP 120)

09 ONE AND THE ONE PIECES (ΠΕΙΡΑΤΕΣ) (GROUP 01)

10 ΡΟΥΑ ΜΑΤ (GROUP 56)

11 ΒΓΗΚΑΜΕ ΛΑΔΙ (GROUP 126)

12 ΚΟΥΡΕΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ (GROUP 98)

13 ΤΡΕΛΟΙ ΙΡΛΑΝΔΟΙ (GROUP 05)

14 ΣΦΑΚ ATACK (GROUP 124)

15 ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΠΥΡΑ (GROUP 45)

16 ΤΙΚ ΤΟΚ (GROUP 17)

17 PAC MAN (GROUP 99)

18 ΚΡΟΥΕΛΑ – 101 ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ (GROUP 12)

19 BARBIE AND KEN (GROUP 55)

20 ΘΕΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (GROUP 122)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας | Studio

20:00 Αποκριάτικη συναυλία τάξεων του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, με πρωτοβουλία της τάξης Φλάουτου με ράμφος του Γιώργου Παυλάκου. Θα παρουσιαστούν έργα Αναγεννησιακής και Mπαρόκ μουσικής από μεταμφιεσμένους σπουδαστές και καθηγητές του Δ.Ω.Κ..

Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά σε μεταμφιεσμένους!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

20:00 Χορεύετε;

Χορεύουν οι σχολές χορού, σούπερ εμφάνιση από τα καρναβαλικά πληρώματα, με τις σχολές χορού να εμφανίζονται κατά σειρά εμφάνισης : Baila Fuerte, Physical-Σύλλογος Χορού και Ρυθμικής Γυμναστικής, Vive Bailanto, Ξενία-Σύλλογος Αθλητικού&Κοινωνικού Χορού Καλαμάτας, Fame Dance Academy, «Η Χαρά Του Παιδιού» Χορευτικός Σύλλογος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

11:30 Προσκοπικά Παιχνίδια

20:00 Νυχτερινή Παρέλαση & DJ Street Party με τον DJ Pantelis στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

DJ παρέλασης: DJ Junior Dag

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

15:00 Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση & Τελετή Λήξης

DJ παρέλασης: Νάσος Παπατζιμόπουλος

Tonis Sfinos Live και παρουσίαση

KΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ακτή ΝΟΚ | Όπισθεν Λούνα Παρκ

12:00 ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ 2024

Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Βρωμόβρυση Δ.Ε. Αρφαρών |Οικισμός Κρασοπούλα-Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου

19:00 Παραδοσιακή μακαρονάδα

Ασπροπουλιά Δ.Ε. Άριος |Πλατεία

19:00 Αποκριάτικο γλέντι

Αρτεμισία Δ.Ε. Καλαμάτας|Πλατεία

18:00 Παραδοσιακά εδέσματα

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Αρφαρά Δ.Ε. Αρφαρών |Κοινοτικό γραφείο

19:00 Φωτιές, Παραδοσιακή μακαρονάδα

Άγιος Φλώρος Δ.Ε. Αρφαρών

13:00 Παραδοσιακή μακαρονάδα, αερόστατα

Πλατύ Δ.Ε. Αρφαρών Πλατεία

19:00 Φωτιές, Παραδοσιακή μακαρονάδα

Άρις Δ.Ε. Άριος |Πλατεία

18:30 Φωτιές, Παραδοσιακή μακαρονάδα

Κάτω Άμφεια Δ.Ε. Θουρίας |Δημοτικό Σχολείο

19:00 Φωτιές, Παραδοσιακή μακαρονάδα με βακαλάο

Σπερχογεία Δ.Ε. Καλαμάτας |Πλατεία

19:00 Φωτιές, αερόστατα, παραδοσιακή μακαρονάδα

Αλαγονία Δ.Ε. Καλαμάτας

20:30 Αποκριάτικα τοπικά δρώμενα με παραδοσιακά εδέσματα

Νέδουσα Δ.Ε. Καλαμάτας

19:00 Παραδοσιακά εδέσματα

Λαδά Δ.Ε. Καλαμάτας |Πλατεία

12:00 Παραδοσιακά εδέσματα

Λαίικα Δ.Ε. Καλαμάτας |Πλατεία

18:00 Παραδοσιακή μακαρονάδα, αερόστατα

Μικρομάνη Δ.Ε. Θουρίας |Πλατεία

20:00 Αναβίωση εθίμων

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Άρις Δ.Ε. Άριος |Αγία Τριάδα

11:00 Κούλουμα, πέταγμα χαρταετού

Αριοχώρι Δ.Ε. Άριος |Δημοτικό Πάρκο

11:00 Κούλουμα

Άμμος Δ.Ε. Άριος |Πλατεία

11:00 Κούλουμα, παραδοσιακά εδέσματα

Πολιανή Δ.Ε. Θουρίας |Πάρκο Πηγαδίων

11:00 Κούλουμα, πέταγμα χαρταετού

Μικρομάνη Δ.Ε. Θουρίας | Πλατεία

12:30 Κούλουμα

Νέδουσα Δ.Ε. Καλαμάτας|Δρώμενο Ευετηρίας

10:00 Αγερμός

12:00 Δρώμενα

Βέργα Δ.Ε. Καλαμάτας|Πάρκο Αλμυρού

12:00 Κούλουμα

M. Μαντίνεια Δ.Ε. Καλαμάτας|Δημοτικό Σχολείο

11:00 Κούλουμα, πέταγμα χαρταετού

Πλατύ Δ.Ε. Αρφαρών | Ιππικό Κέντρο Πλατέος (Ιππικός Όμιλος)

10:30 Αποκριάτικο γλέντι, παραδοσιακά Κούλουμα, πέταγμα χαρταετού

Οικισμός Κουταλά Καλαμάτα

11:30 Κούλουμα, κατασκευή και πέταγμα χαρταετού & αερόστατου