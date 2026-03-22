Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
22
Μάρτιος
TOP
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΥΓΕΙΑ

Μελέτη εντοπίζει γνωστά φάρμακα για άλλες νόσους που παρατείνουν τη ζωή των ασθενών με ALS

Share

Μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αναλύσεις ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων για την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS) εντόπισε εν κυκλοφορία φάρμακα που συνδέονται με την μεγαλύτερη επιβίωση ασθενών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Digital Health, βασίστηκε σε στοιχεία 11.003 βετεράνων των ΗΠΑ που διαγνώστηκαν με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση από το 2009 έως το 2019 και έλαβαν θεραπεία στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων (Veterans Health Administration). Οι ερευνητές εξέτασαν 162 φάρμακα που χορηγούνταν για άλλες παθήσεις, αναζητώντας ποια από αυτά συνδέονταν με αισθητές διαφορές στον κίνδυνο θανάτου.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 27 φάρμακα με στατιστικά σημαντική επίδραση στην επιβίωση. Από αυτά, τα 18 συσχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο θανάτου και τα 9 με αυξημένο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τρεις κατηγορίες: οι στατίνες, οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) και οι α-αδρενεργικοί ανταγωνιστές.

Το στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενίσχυσε την αξιοπιστία των ευρημάτων ήταν ότι πολλά φάρμακα μέσα στην ίδια θεραπευτική ομάδα εμφάνιζαν παρόμοια εικόνα.

Ελπιδοφόρα ευρήματα – Αναμονή κλινικών δοκιμών

Ο επικεφαλής ερευνητής, Priyadip Ray, σημείωσε ότι αυτό ακριβώς ήταν που έδωσε στην ομάδα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα, καθώς το ίδιο μοτίβο δεν εμφανίστηκε σε ένα μόνο σκεύασμα, αλλά σε περισσότερα της ίδιας κατηγορίας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: info@best-tv.gr , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / info@best-tv.gr
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode