Μελέτη εντοπίζει γνωστά φάρμακα για άλλες νόσους που παρατείνουν τη ζωή των ασθενών με ALS

Μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα αναλύσεις ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων για την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS) εντόπισε εν κυκλοφορία φάρμακα που συνδέονται με την μεγαλύτερη επιβίωση ασθενών.

11.003 βετεράνων των ΗΠΑ που διαγνώστηκαν με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση από το 2009 έως το 2019 και έλαβαν θεραπεία στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων (Veterans Health Administration). Οι ερευνητές εξέτασαν 162 φάρμακα που χορηγούνταν για άλλες παθήσεις, αναζητώντας ποια από αυτά συνδέονταν με αισθητές διαφορές στον κίνδυνο θανάτου. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Digital Health , βασίστηκε σε στοιχεία

Συνολικά, εντοπίστηκαν 27 φάρμακα με στατιστικά σημαντική επίδραση στην επιβίωση. Από αυτά, τα 18 συσχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο θανάτου και τα 9 με αυξημένο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τρεις κατηγορίες: οι στατίνες, οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) και οι α-αδρενεργικοί ανταγωνιστές.

Το στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, ενίσχυσε την αξιοπιστία των ευρημάτων ήταν ότι πολλά φάρμακα μέσα στην ίδια θεραπευτική ομάδα εμφάνιζαν παρόμοια εικόνα.

Ελπιδοφόρα ευρήματα – Αναμονή κλινικών δοκιμών Ο επικεφαλής ερευνητής, Priyadip Ray, σημείωσε ότι αυτό ακριβώς ήταν που έδωσε στην ομάδα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα, καθώς το ίδιο μοτίβο δεν εμφανίστηκε σε ένα μόνο σκεύασμα, αλλά σε περισσότερα της ίδιας κατηγορίας.