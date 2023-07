Μεσσηνία: Τρεις λόγοι που θα τη βάλουν στην κορυφή της ταξιδιωτικής σας ατζέντας το φετινό καλοκαίρι

Τα τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς και όχι άδικα. Οι φυσικές της ομορφιές, η νέα εθνική οδός που συνδέει την Καλαµάτα µε την Αθήνα, η αύξηση των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο και οι μοναδικές υποδομές της Costa Navarino έχουν δώσει τεράστια ώθηση στην τουριστική κίνηση της περιοχής, μετατρέποντάς τη σε πόλο έλξης για εκατομμύρια ανθρώπους.

Εμείς επισκεφθήκαμε τη Μεσσηνία και σας παρουσιάζουμε τρεις λόγους για τους οποίους αξίζει να τη βάλετε στην κορυφή της ταξιδιωτικής σας ατζέντας για φέτος το καλοκαίρι.

1. Οι παραλίες

Κρυστάλλινα νερά, εξωτικοί φοίνικες και χρυσές αμμουδιές. Οι παραλίες της Μεσσηνίας αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά της χαρτιά και σίγουρα δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Για τους λάτρεις της… οργάνωσης, η παραλία της Καλαμάτας, η οποία έχει διακριθεί με Γαλάζια Σημαία και προσφέρει αμέτρητες δραστηριότητες είναι must. Σε κοντινή απόσταση, η Σάντοβα αποτελεί ακόμα μια δυνατή επιλογή, καθώς διαθέτει καταγάλανα νερά και πολλά beach bars. Ο μικρός παραθαλάσσιος οικισμός της Μικρής Μαντινείας και η γραφική παραλία του με φόντο τον Ταΰγετο αποτελεί σημείο αναφοράς για οικογένειες, καθώς διαθέτει water park, αλλά και πολλές ταβέρνες κατά μήκος της ακτής. Ιδανική για οικογένειες είναι και η Στούπα, που είναι γνωστή για τα πεντακάθαρα νερά της (εκβάλλουν πηγές από τον Ταϋγετο), αλλά και για το μαγευτικό της ηλιοβασίλεμα. Last but not least, το παραθαλάσσιο θέρετρο της Φοινικούντας που προσφέρει όλες τις ανέσεις και διαθέτει μια από τις ομορφότερες παραλίες της περιοχής.

Αν από την άλλη προτιμάτε τις ανοργάνωτες παραλίες, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την παραλία του Φονέα, η οποία είναι ανέγγιχτη από τον τουρισμό, ουσιαστικά ανοργάνωτη (διαθέτει μία μόνο καντίνα με τραπεζάκια τους θερινούς μήνες), έχει λευκό βότσαλο και γαλαζοπράσινα νερά. Άλλη μια καλή επιλογή είναι η παραλία Βελίκα, που αποτελεί σημείο συνάντησης για πολλούς ντόπιους και τουρίστες. Για το τέλος, αφήσαμε τη διασημότερη παραλία της Μεσσηνίας και μια από τις ωραιότερες σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος φυσικά για τη Βοϊδοκοιλιά, έναν φυσικό κόλπο μοναδικής ομορφιάς με λευκή ψιλή άμμο και γαλήνια, γαλαζοπράσινα νερά που θα σας μαγέψει.

2. Τα χωριά

Πέρα από την –αντικειμενικά– πανέμορφη Καλαμάτα, η Μεσσηνία διαθέτει αμέτρητα γραφικά χωριά και κωμοπόλεις που θα σας ταξιδέψουν σε μια άλλη εποχή. Όπως η Στούπα και η Καρδαμύλη που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την Καλαμάτα, στη μεσσηνιακή πλευρά της Μάνης και διαθέτουν σπάνιο φυσικό τοπίο, θαυμάσιες ακρογιαλιές και γραφικά ταβερνάκια για εκλεκτούς μεζέδες. Δύο ακόμα προορισμοί που δεν πρέπει να χάσετε είναι οι όμορφες κωμοπόλεις της Μεθώνης και της Κορώνης. Τα εντυπωσιακά βενετσιάνικα κάστρα τους, η φυσική ομορφιά τους και η μεσαιωνική ατμόσφαιρά τους γοητεύουν αμέσως τους επισκέπτες και εγγυόνται μια παραμυθένια εμπειρία. Τέλος, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Πύλο, μία από τις πιο αρχοντικές κωμοπόλεις της Πελοποννήσου. Εκεί, μπορείτε να απολαύσετε την απρόσκοπτη θέα στον κόλπο του Ναυαρίνου, καθώς είναι χτισμένη αμφιθεατρικά, και να χαθείτε στα γραφικά της σοκάκια, που δίνουν στον επισκέπτη την αίσθηση ότι βρίσκεται σε κάποιο εξωτικό νησί.

3. Η Navarino Agora

Το φετινό καλοκαίρι, οι επισκέπτες της Μεσσηνίας έχουν ακόμα έναν λόγο να επισκεφθούν την περιοχή: τη Navarino Agora. Πρόκειται για έναν νέο διαδραστικό χώρο που ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του Ιουλίου ως μέρος της Costa Navarino και είναι ανοιχτός τόσο για τους επισκέπτες της, αλλά και για όσους ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία.