ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΣΥΜΠΑΝ

Μετεωρίτης παλαιότερος από τη Γη έπεσε σε σπίτι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ

Το μεσημέρι της 26ης Ιουνίου 2025, μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό της Τζόρτζια και της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ, προκαλώντας εκατοντάδες αναφορές ενώ ένας ισχυρός κρότος ακούστηκε.

Σύμφωνα με τη NASA, ο μετεωρίτης εξερράγη πάνω από την Τζόρτζια πριν εκτοξεύσει θραύσματα στο έδαφος.

Κοντά στην Ατλάντα, ένα κομμάτι του μετεωρίτη, που είχε το μέγεθος ενός ντοματίνι, τρύπησε τη στέγη κατοικίας στην πόλη ΜακΝτόνα και άφησε βαθούλωμα στο πάτωμα του σαλονιού.

