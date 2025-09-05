Μέτρο «έκπληξη» ανακοινώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ – Θα αφορά πολίτες με μικρά και μεσαία εισοδήματα

«Γρίφος» παραμένει το μέτρο – έκπληξη που έχει προετοιμάσει να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ αύριο (06.09.2025) το απόγευμα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι φορολογικού χαρακτήρα και η μείωση του φορολογικού συντελεστή θα ελαφρύνει μία πολλή μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα. Το μέτρο που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος «κλείδωσε» μέσα στην εβδομάδα και το γνωρίζουν ελάχιστοι συνεργάτες του.

Ποιοι είναι οι «κερδισμένοι»…

Το «πακέτο» της Δ.Ε.Θ. φέτος εστιάζει στη μεσαία τάξη, που θεωρείται και η πιο… «αδικημένη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας». Πρόκειται για φράση που, χρησιμοποιήσει και ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για αυτή την κοινωνική και οικονομική κατηγορία, η οποία σηκώνει παραδοσιακά τα βάρη της φορολόγησης και η οποία στα χρόνια της κρίσης, παρά τους φόρους και τις εισφορές που κατέβαλε, είδε λιγότερα μέτρα να την αφορούν. Και είναι αυτή η τάξη η οποία στις ευρωεκλογές του 2024 απομακρύνθηκε από τη Ν.Δ., καθιστώντας έτσι σήμερα ένα «στοίχημα» την επαναπροσέγγιση της, μέσα από τις μειώσεις της φορολογίας που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός.

