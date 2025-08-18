Μια εικόνα, χίλιες λέξεις…

Γράφει Ο Επίτροπος

Μήπως τελικά ο Επικούριος Απόλλωνας πρέπει να πάει στην Ηλεία διότι, απ’ ότι φαίνεται είναι ικανότεροι; Η εικόνα είναι αδιάψευστος μάρτυρας…

Δυο συναυλίες με δυο ημέρες διαφορά κι όμως τόσο διαφορετικές οι εικόνες και οι προσλαμβάνουσες…

Στις 9 Αυγούστου ο περιβάλλοντας χώρος του Επικούριου «βούλιαξε» από κόσμο για τη συναυλία από την ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», υπό το φως του ολόγιομου φεγγαριού, την οποία διοργάνωσε ο δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων εκπέμποντας το μήνυμα ότι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα απαιτεί στήριξη και ανάδειξη…



Εν αντιθέσει, η μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμος Οιχαλίας δυο βράδια νωρίτερα, στις 7 Αυγούστου, στον ίδιο ιερό χώρο θέλοντας να μεταφέρει μήνυμα ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, ήταν εντελώς διαφορετική… Στην εκδήλωση ονόματι “Το Ξύπνημα της Μούσας”, αν και προηγήθηκε χρονικά, σχεδόν μόνοι τους έμοιαζαν η δήμαρχος και οι άλλοι…



Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Πάντως η σύγκριση είναι αναπόφευκτη και αναδεικνύει το διαφορετικό επίπεδο ικανότητας και αποτελεσματικότητας μεταξύ των δήμων Ανδρίτσαινας και Οιχαλίας.

Άραγε, αν αυτό δεν είναι μια ακόμη ένδειξη ανικανότητας της δημάρχου Οιχαλίας, τότε τι; Ας το χαρακτηρίσει ο καθένας όπως θέλει.

Πάντως οι δημότες του αξιοπρεπέστατου και ιστορικού δήμου Οιχαλίας είναι όλοι στα κάγκελα και περιμένουν τις εκλογές…