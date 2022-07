Μια μοναδική βραδιά με τον Antonis Dominos την Πέμπτη στο «Anasha seaside pleasure»

Οι ξεχωριστές εκπλήξεις συνεχίζονται σε έναν χώρο που μπήκε στη ζωή μας και καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς γι’ αυτό το καλοκαίρι.

Μια ακόμα μαγική βραδιά με μουσικές δίπλα στη θάλασσα, μας υπόσχεται το «Anasha seaside pleasure» στην παραλία της Καλαμάτας.

Ο Αντώνης Domino έρχεται στις 21 Ιουλίου για ένα event μοναδικό στον ιδιαίτερο αυτό χώρο. Ο καλλιτέχνης – so hot right now- με τις πολλές εμφανίσεις του στις σκηνές της Αθήνας και αρκετών κοσμοπολίτικων νησιών έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις με το όλο του performing.

Ερμηνεύοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο γνωστές επιτυχίες μας υπόσχεται ξεχωριστές συγκινήσεις από το ηλιοβασίλεμα και μετά την Πέμπτη 21 Ιουλίου στο «Anasha seaside pleasure».

Τηλέφωνο κρατήσεων 694 5696 613. Ώρα έναρξης 20:00.