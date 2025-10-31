Μιχάλη Κατρίνη: “Να λογοδοτήσει το Υπερταμείο στη Βουλή για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης, οι αρμόδιοι Υπουργοί κ. Πιερράκακης και κ. Παπαστεργίου, καθώς και οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου να έρθουν στην Βουλή για να εξηγήσουν την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ζήτησε ο Μιχάλης Κατρίνης.

Όπως τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην εκπομπή “News Room” της ERT NEWS, το Υπερταμείο δεν είναι υπεράνω της Βουλής.

Αναφερόμενος στην επίθεση της κ. Βούλτεψη στην ευρωπαία εισαγγελέα κ. Κοβέσι, τη χαρακτήρισε «επίθεση σε έναν θεσμό που επιχειρεί να επιβάλλει την κάθαρση» και επισήμανε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που η κ. Βούλτεψη επιτίθεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα επειδή έκανε τη δουλειά της, δηλαδή αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων». Επιπλέον, τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει τη στάση της απέναντι στην ευρωπαία εισαγγελέα, η οποία μιλάει για συγκεκριμένες ευθύνες και όχι για διαχρονικές παθογένειες και να βάλει στη θέση τους όσους προβαίνουν σε ανοίκειες επιθέσεις απέναντί της».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για «αδράνεια και ανικανότητα» στο θέμα των επιδοτήσεων προς τους αγρότες, τόνισε ότι «δεν υπάρχει ουδέτερος χρόνος, έχουν περάσει 4 μήνες από όταν ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε το νέο οργανόγραμμα για τις επιδοτήσεις και σήμερα που μιλάμε η κυβέρνηση χρωστά στους αγρότες 537 εκατομμύρια ευρώ από πέρυσι και περίπου 450 εκατομμύρια για φέτος».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο βουλευτής Ηλείας, «η κυβέρνηση της Ελλάδας 2.0 του κ. Μητσοτάκη δεν λαμβάνει υπόψη της ότι οι επιδοτήσεις είναι σημαντικές για να είναι ανταγωνιστικοί οι αγρότες, δεν έχει σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα και τρέχει κατόπιν εορτής αγνοώντας ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που σήμερα δεν στηρίζονται, εγκαταλείπουν χωράφια και τις περιοχές τους και η ύπαιθρος ερημώνει.»

Τόνισε, τέλος, ότι πρόκειται για «μία κραυγή αγωνίας για την ελληνική περιφέρεια»