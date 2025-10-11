Μιχάλης Κατρίνης: Να μπει τέλος στην απαξίωση των στρατιωτικών από τον κ. Δένδια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την πολύ δυναμική σημερινή διαμαρτυρία των στρατιωτικών, ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε: ‘’Η εντυπωσιακή σημερινή κινητοποίηση των στρατιωτικών, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση μετά από πάρα πολλά χρόνια, αποτελεί κραυγή αγωνίας και έντονη αντίδραση απέναντι στην συνεχή πολιτική απαξίωσης που βιώνει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της η κυβέρνηση αποδομεί τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων. Εγκλωβίζει στελέχη για δεκαετίες στον ίδιο βαθμό, δημιουργεί ένα άδικο και χωρίς λογική σώμα Υπαξιωματικών, θεσπίζει περιορισμούς στα δικαιώματα των στρατιωτικών, αντιμετωπίζει τους αποφοίτους ΑΣΣΥ ως προσωπικό δεύτερης κατηγορίας, ενώ αγνοεί πλήρως τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η κυβέρνηση επιμένει σε ασαφείς μισθολογικές παρεμβάσεις που ευνοούν συγκεκριμένους, την ίδια στιγμή που αφήνει στο περιθώριο τον κορμό του στρατεύματος. Δεν δίνει λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, στραγγαλίζει τα Μετοχικά Ταμεία, εμπορευματοποιεί τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Και ενώ ο επικοινωνιακός σχεδιασμός του κ. Δένδια φαίνεται να περιορίζεται στις αψυχολόγητες μαζικές αποστρατείες έμπειρων αξιωματικών και το κλείσιμο στρατοπέδων χωρίς σχεδιασμό, συνεχίζεται το μαζικό κύμα παραιτήσεων, ενώ μειώνεται διαρκώς το ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές σχολές και τις θέσεις επαγγελματιών οπλιτών.

Με τις πολιτικές αυτές η κυβέρνηση αποδυναμώνει το πιο πολύτιμο όπλο της χώρας: το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί το τεχνολογικό άλμα και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα είναι απαραίτητα όσο ποτέ σήμερα, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο συντελεστής ισχύος της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και ο εγγυητής της αποτρεπτικής δύναμης της Ελλάδας.

Η συνεχής απαξίωση αυτού του δυναμικού από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και την κυβέρνηση πρέπει να λάβει τέλος.

Για το ΠΑΣΟΚ, η αμυντική ισχύς της χώρας ξεκινά και τελειώνει με τους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα. ’’