Μιχόπουλος: Η Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε) του Δήμου Μεγαλόπολης στην τελική ευθεία!

Στην τελική της ευθεία βρίσκεται η Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε) του Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Μιχόπουλο, ο οποίος με αφορμή το γεγονός αναφέρει μια σειρά από στοιχεία που θα οδηγήσουν την περιοχή σε ανάπτυξη τροχιά.
Αναλυτικά, αναφέρει:
Αγαπητοί δημότες,
Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “Πελοπόννησος” το πρόγραμμα της ΟΧΕ Μεγαλόπολης μεταβαίνει στο στάδιο της υλοποίησης.
Το σύνολο της στρατηγικής έχει σκοπό την αναβάθμιση των υφιστάμενων αλλά και τη δημιουργία νέων δημόσιων υποδομών για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η ολιστική προσέγγιση του σχεδίου ΟΧΕ αποτελεί τον πρώτο αναπτυξιακό μοχλό για τη μετάβαση του Δήμου μας σε μια νεα εποχή.
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών του Δήμου μας σας παρουσιάζουμε το σύνολο των εγκεκριμένων έργων με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ).
1. Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση (ανάπλαση) κέντρου Μεγαλόπολης συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας Δρόμων του πολιτισμού (Διασύνδεση Δημαρχιακού Μεγάρου – Αρχαιολογικού Μουσείου – Αρχ. Θεάτρου – Αρχαίας Αγοράς, Δημιουργία Info point και Ανάπλαση και αναβάθμιση πεζοδρόμων ήπιας κυκλοφορίας)
Προϋπολογισμός 4.700.000 ευρώ.
2. Βιοκλιματικές αναπλάσεις στον παραδοσιακό οικισμό Ίσαρη.
Προϋπολογισμός 1.700.000 ευρώ.
3. Ενίσχυση υποδομών διαχείρισης λυμάτων στους παραδοσιακούς οικισμούς Ίσαρη και Καρύταινα (Προμήθεια δύο compact μονάδων βιολογικού καθαρισμού για την εξυπηρέτηση των παραδοσιακών οικισμών Ίσαρη και Καρύταινα, επέκταση δικτύου αποχέτευσης στον Ίσαρη)
Προϋπολογισμός 700.000 ευρώ
4. Ψηφιακό Αποθετήριο Βιομηχανικής Ιστορίας
Προϋπολογισμός 750.000 ευρώ
5. Παρεμβάσεις ανάπτυξης τουριστικών υποδομών (Ανοικτή θεατρική σκηνή στην παραλία και ανάπτυξη κωπηλατικού κέντρου στην λίμνη Κυπαρισσίων)
Παράλληλα, στα πλαίσια της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και συνοχής με επέκταση και αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών υλοποιούμε τις πράξεις :
1. Κινητές Μονάδες Πρόληψης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
Προϋπολογισμός 1.150.000 ευρώ
2. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανοιχτής Φροντίδας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής & Κοινωνικής Ένταξης
Προϋπολογισμός 1.150.000 ευρώ
Στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης της ΟΧΕ Μεγαλόπολης εντάσσουμε το έργο της “Ανέγερσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης και οργάνωση περιοδικής έκθεσης” συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 €, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενός έργου με αδιαμφισβήτητη αξία και μια διαχρονική απαίτηση όλων των Μεγαλοπολιτών ενώ άμεσα εντάσσεται το έργο “Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης” με προϋπολογισμό 1.500.000 €, με χρηματοδότηση και αυτής της πράξης από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης!
Το σύνολο της Στρατηγικής ΟΧΕ με προϋπολογισμό περίπου 19 εκ. ευρώ αποτελεί το πρώτο αναπτυξιακό όχημα του Δήμου μας στη νέα εποχή!
Ο Δήμος μας με στοχευμένες δράσεις γίνεται φιλικότερος στον πολίτη και τις ανάγκες του. Στηρίζουμε με πράξεις την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής μας με στροφή στον Πολιτισμό και την Εξωστρέφεια.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ!
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης
Κωνσταντίνος Μιχόπουλος