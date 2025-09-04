Μικρό… καλάθι κρατούν οι πολίτες για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, με την ακρίβεια να «τσακίζει» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς (video)

Στο 1,7 δις ευρώ ανεβαίνει ο προϋπολογισμός του πακέτου στήριξης που πρόκειται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη τα φορολογικά έσοδα καλά… κρατούν με το πρωτογενές πλεόνασμα να φθάνει τα 8 δις ευρώ.

Ωστόσο, οι πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από τις διαρκείς ανατιμήσεις είναι… ασταμάτητες και χαρακτηριστικά είναι τα όσα συμβαίνουν στην τιμή του κρέατος, που έγινε… χαβιάρι. Σε αυτά και μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης που έχουν πάρει την ανιούσα, με την ακρίβεια να είναι ο πλέον σοβαρός… πονοκέφαλος. Η εικόνα στον καφέ που γίνεται πιο… πικρός είναι ενδεικτική, με αυξήσεις έως και 31%. Μέσα σε αυτή την κατάσταση οι πολίτες εκτιμούν πως δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραστικά με τις ανακοινώσεις, καθώς ο προσανατολισμός των μέτρων στήριξης δεν έχουν στο επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες, παρά μόνο μια πολιτικού τύπου διαχείριση.

Οι απόψεις, λοιπόν, των πολιτών αντανακλούν την καθημερινότητά τους. Οι πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από τις διαρκείς ανατιμήσεις είναι… ασταμάτητες και χαρακτηριστικά είναι τα όσα συμβαίνουν στην τιμή του κρέατος, που έγινε… χαβιάρι. Μάλιστα, οι προβλέψεις είναι εφιαλτικές για την τσέπη των καταναλωτών, καθώς ήδη το μοσχάρι έχει ξεπεράσει τα 16 ευρώ το κιλό και οι καταστηματάρχες να φοβούνται ότι θα φτάσει ακόμη και τα 20 ευρώ.

Από καθημερινή συνήθεια… σε είδος πολυτελείας μετατρέπεται ο καφές. Η τιμή του αγαπημένου ροφήματος των Ελλήνων σπάει κάθε ρεκόρ, μετατρέποντας τον καθημερινό καφέ σε μια ακριβή απόλαυση. Οι διεθνείς αυξήσεις στις τιμές των ποικιλιών Arabica και Robusta, σε συνδυασμό με την εγχώρια φορολογία, έχουν εκτοξεύσει το κόστος για τον καταναλωτή, προκαλώντας σοβαρές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Μόνο ο ελληνικός κοστίζει περισσότερο από 20 ευρώ το κιλό.