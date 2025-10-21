Μίλτος Χρυσομάλλης: Παράταση στη μετάκληση εργατών γης έως 31 Μαρτίου 2026, όπως είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι Υπουργοί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών και την απασχόλησή τους στην αγροτική οικονομία.

Η προθεσμία, η οποία είχε λήξει στις 30 Σεπτεμβρίουπαρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2026 με αναδρομική ισχύ, δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας και όσες αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί μετά την 30 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη διάταξη ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που ξεκίνησε σήμερα να συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου.

«Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και έχοντας παρέμβει απευθείας στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, πλήθος βουλευτών της ΝΔ είχε ζητήσει μετ’ επιτάσεως την παράταση της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες των νομών μας, που βασίζουν τη συγκομιδή σε ξένους εργάτες. Ο Υπουργός ήταν απολύτως θετικός, και κατά τη σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στη Βουλή στις 8 Οκτωβρίου, μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον οποίον ανήκει η βασική αρμοδιότητα και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία να δοθεί η παράταση, απαντώντας τόσο σε δικό μου ερώτημα όσο και σε αντίστοιχα ερωτήματα άλλων συναδέλφων.

Αντίστοιχη ενημέρωση μας έδωσε και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος μας ανακοίνωσε σε αντίστοιχη σύσκεψη με τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στα γραφεία του κόμματος στις 15 Οκτωβρίου, ότι η σχετική διάταξη είναι έτοιμη και θα εισαχθεί άμεσα σε σχέδιο νόμου, όπως και τελικά έγινε.

Η ικανοποίηση και η ταχύτητα αντιμετώπισης του προβλήματος της μετάκλησης που είχε δημιουργηθεί στους αγρότες μας, δεν τους ανακουφίζει από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή σε σχέση με την καθυστέρηση καταβολής των βασικών αγροτικών ενισχύσεων και των ενισχύσεων των βιολογικών προγραμμάτων, αλλά δείχνει την ξεκάθαρη διάθεση της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει και να λύσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα με ουσιαστικό τρόπο.», δήλωσε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.