«Μινώταυρος – Τα αθώα τέρατα» από το Θ.Ε.Μ. αύριο στο Ανοικτό Θέατρο Μηλέας

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στην Αρχαία Μεσσήνη και στη Μεσσήνη, το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης (Θ.Ε.Μ.) συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία με το έργο «Μινώταυρος – Τα αθώα τέρατα» και κάνει στάση στη Δυτική Μάνη.

Το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης (Θ.Ε.Μ.) παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά το έργο «Μινώταυρος – Τα αθώα τέρατα», μια σύγχρονη ανάγνωση του διαχρονικού μύθου που φωτίζει διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το θεατρικό Εργασήρι Μεσσήνης (ΘΕΜ) και ο συγγραφέας και σκηνοθέτης της παράστασης Βασίλειος Ρ. Φλώρος,, μας προσκαλεί να δούμε τον Μινώταυρο όχι ως το απόλυτο «τέρας», αλλά ως ένα πλάσμα που αναζητά νόημα, καθρέφτη των φόβων και των παθών μας.

Η παράσταση φέρνει στην επιφάνεια το ερώτημα: ποια είναι τα πραγματικά τέρατα, αν όχι όσα κρύβονται μέσα μας;

Με δυναμικές χορογραφίες, πρωτότυπη μουσική και επιβλητικά σκηνικά, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί του Θ.Ε.Μ. ζωντανεύουν τον μύθο με ένταση, συναίσθημα και θεατρικό πάθος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφή – Σκηνοθεσία: Βασίλειος Ρ. Φλώρος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Όλγα Πανοπούλου

Χορογραφία: Αγγελική Αγγελοπούλου

Ενδυματολόγος: Δέσποινα Μακαρούνη

Πρωτότυπη μουσική: Λεωνίδας Δαμουράς

Μουσική επιμέλεια: Χρυσαυγή Καφόπουλου, Βασίλειος Ρ. Φλώρος

Ηχητικός σχεδιασμός & φωτισμοί: Παναγιώτης Παπαζερβέας

Επιμέλεια αφίσας: Μαρία Αγγελική Βασιλαδιώτη

Κατασκευή σκηνικών: Ιωάννης Πουπούζας, Δημήτρης Αλέξανδρος Ανδριανόπουλος, Έλενα Πούπουζα

Ζωγραφική σκηνικού: Ηλίας Παναγιωτόπουλος

Φωτογράφιση: Γίωργος Κωνσταντακόπουλος

Promotion: Χρυσαυγή Καφόπουλου

Εκ μέρους του Δ.Σ.: Ιωάννα Λαμπροπούλου

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ (αλφαβητικά)

Δαίδαλος: Στρατής Καϊκής

Μινώταυρος: Παναγιώτης Καραμπέτσος

Πασιφάη: Βίβη Καραμπέτσου

Θησέας: Δημήτρης Αλέξανδρος Ανδριανόπουλος

Μίνωας: Ηλίας Παρθένιος

Χορός: Αναστασία Γυφτάκη, Αλέκα Δρακοπούλου, Αγγελική Ιντζέμπελη, Παρίς Καίσαρης, Ευάγγελος Καφίρης, Γιούλα Κοκκίνη, Αγγελική Μισέρου, Ελένη Ντουφεξή, Ελένη Πανταζοπούλου, Παναγιώτης Περιβολάρης, Καρολίνα Πολυχρονοπούλου, Κατερίνα Σαρέλα, Σταυρούλα Σκόκου, Θεοδοσία Φλώρου, Πηνελόπη Φωτεινοπούλου, Κωνσταντίνα Χαρλέπα.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο Ανοικτό Θέατρο Μηλέας στη Δυτική Μάνη, έναν χώρο που αγκαλιάζει το φυσικό τοπίο και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μαγική, ιδανική για μια θεατρική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και στοχασμό.

Σας περιμένουμε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, για να μοιραστούμε μαζί μια εμπειρία θεάτρου που μας καλεί να αναμετρηθούμε με τα «τέρατα» του μύθου και της ψυχής.