Μήνυμα Θανάση Βασιλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που εορτάζεται σήμερα, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, εστιάζει στην αποκατάσταση της γης, την αποτροπή της ερημοποίησης χτίζοντας ανθεκτικότητα στην ξηρασία, με το σύνθημα: “Our land. Our future. We are #GenerationRestoration”.

Σύμφωνα με στοιχεία, το 40% του εδάφους του πλανήτη μας είναι υποβαθμισμένο, επηρεάζοντας άμεσα το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αριθμός και η διάρκεια των ξηρασιών έχει αυξηθεί κατά 29% από το έτος 2000 και χωρίς επείγουσα δράση, η ξηρασία μπορεί να επηρεάσει πάνω από το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050.

Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: “Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ”

Σε μήνυμά του, με αφορμή την Ημέρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισημαίνει:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μια υπενθύμιση για όλους μας ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.

Από την πλευρά μας, ως Δημοτική Αρχή δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Διατηρώντας το Δήμο μας καθαρό, ενισχύοντας προγράμματα ανακύκλωσης, φροντίζοντας και δημιουργώντας νέους χώρους πρασίνου, συνεχίζοντας να επενδύουμε στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας.

Μπροστά, άλλωστε, μέσω της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030, έχουμε την πρόκληση της υλοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου μας, που περιλαμβάνει σπουδαία έργα και δράσεις στο δρόμο προς μια κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα!».