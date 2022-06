Μήπως ξεχνάτε συνέχεια; Εύκολοι τρόποι να βελτιώσετε την μνήμη σας (βίντεο)

Όταν υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, όταν είμαστε υπερβολικά αγχωμένοι ή ακόμη και αντίθετα, όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε χαλαρώσει πολύ και ιδίως όσο μεγαλώνουμε είναι πολύ πιθανό να ξεχνάμε πράγματα.

Για να βελτιώσει κανείς τη μνήμη του και να μπορεί ευκολότερα να ανακαλέσει λεπτομέρειες και περιστατικά υπάρχουν πέντε πράγματα που μπορεί να δοκιμάσει, σύμφωνα με το περιοδικό Inc:

1. Περπατήστε προς τα πίσω

Μπορεί να ακούγεται περίεργο και ούτε οι ίδιοι ερευνητές μπορούν να το εξηγήσουν γιατί βοηθά στην μνήμη: ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Roehampton στο Λονδίνο χώρισαν μία ομάδα ανθρώπων σε τρία γκρουπ. Στο πρώτο, οι συμμετέχοντες όφειλαν να δουν μία ταινία μικρού μήκους ή να απομνημονεύσουν τους διαλόγους ή να εξετάσουν μία σειρά από εικόνες κάνοντας βήματα προς τα εμπρός. Στο δεύτερο γκουπ η άσκηση ήταν η ίδια, αλλά όφειλαν να κάνουν βήματα προς τα πίσω, ενώ στο τρίτο έμεναν ακίνητοι. Όσοι ήταν στο δεύτερο γκρουπ μπόρεσαν να ανακαλέσουν αυτά που τους ζητήθηκαν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι ότι ο εγκέφαλος οργανώνει τις αναμνήσεις χωρικά και έτσι, δημιουργώντας μία πιο σπάνια εμπειρία όπως είναι το να περπατά κανείς προς τα πίσω, οδηγεί στην αποθήκευση των πληροφοριών και των αναμνήσεων με διαφορετικό τρόπο.

2. Φάτε φρούτα και λαχανικά

Ανέκαθεν ήταν γνωστό ότι υπάρχει σχέση μεταξύ διατροφής και μνήμης. Σύμφωνα με έρευνα μεταξύ 27.842 συμμετεχόντων από το Harvard School of Public Health εάν καταναλώνει κανείς περισσότερα λαχανικά και φρούτα (ακόμη και φρουτοχυμό) είναι πιθανότερο να εμφανίσει λιγότερη απώλεια μνήμης όσο μεγαλώνει. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να έχει ξεκινήσει να τρώει σωστά από μικρή ηλικία, αφού δεν μπορεί να αναπληρώσει αργότερα.

3. Καλύτερος φωτισμός

Σε έρευνα από το Michigan State University, η οποία έγινε σε αρουραίους, απεδείχθη ότι εάν κανείς λειτουργεί σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό, «η δομή του εγκεφάλου αλλάζει και μπορεί να βλάψει την ικανότητα κάποιου να θυμάται και να μαθαίνει». Η ομάδα των αρουραίων που ζούσε με χαμηλό φωτισμό «έχασε περίπου το 30% των δυνατοτήτων του ιππόκαμπου, μίας περιοχής του εγκεφάλου ζωτικής σημασίας για την μάθηση και την μνήμη, και είχε χαμηλή απόδοση στην χωρική δοκιμασία που είχε μάθει πριν».

4. Νηστεία ανά διαστήματα

Από τρίμηνη έρευνα του King’s College του Λονδίνου προέκυψε ότι η ομάδα ανθρώπων που έτρωγε μειωμένες ποσότητες φαγητού και ανά δύο ημέρες «βελτίωσε την δυνατότητα διατήρησης αναμνήσεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο σε σχέση με άλλες τις άλλες ομάδες», εκ των οποίων η μία συνέχισε να τρώει κανονικά και η άλλη μείωσε τις θερμίδες που κατανάλωνε σε καθημερινή βάση. Παρότι ακούγεται μη αποδοτικό, έως και επικίνδυνο, η επικεφαλής της έρευνας Δρ. Sandrine Thuret παραχώρησε ομιλία στο TED, όπου εξηγούσε το πείραμα, με τίτλο «Μπορείς να αναπτύξεις νέα εγκεφαλικά κύτταρα. Ορίστε πώς» (You Can Grow New Brain Cells. Here’s How).

5. Μην ανησυχείτε

Επιστήμονες του Trinity College στο Δουβλίνο οι οποίοι εξειδικεύονται στην νευρολογία υποστήριξαν σε άρθρο τους σε επιστημονικό περιοδικό ότι το ότι ξεχνάμε οφείλεται σε αδυναμία να έχουμε πρόσβαση στις αναμνήσεις μας. Δηλαδή οι αναμνήσεις υπάρχουν στον εγκέφαλό μας, αλλά εμείς αδυνατούμε να τις «φτάσουμε». Καταλήγουν επομένως ότι το να ξεχνά κανείς μπορεί να αποτελεί ένα λειτουργικό στοιχείο του εγκεφάλου, το οποίο του επιτρέπει να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον και μέχρι ένα σημείο είναι απολύτως φυσιολογικό.

Πηγη: moneyreview.gr με πληροφορίες από Inc.