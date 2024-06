Μοναδικές παραστάσεις από κορυφαίους χορευτές στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού για το 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα παρουσιάσει φέτος τον Ιούλιο, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού τέσσερις παραστάσεις από τρεις κορυφαίους θιάσους του σύγχρονου χορού διεθνώς.

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου (21:30) και το Σάββατο 13 Ιουλίου (22:00) το φημισμένο Hessisches Staatballett επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα με 2 παραστάσεις από το χορογράφο Marco Goecke και τους χορευτές Imre και Marne Van Opstal Midnight Raga / I’m afraid to forget your smile

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου (22:00) οι αγαπημένοι του κοινού της πόλης, η Πατρίτσια Απέργη και οι Αερίτες επιστρέφουν στο Kalamata International Dance Festival με το νέο έργο τους, έναν ύμνο στον άνθρωπο, στις επιλογές του, στη διαφορετικότητα και στον αυτοπροσδιορισμό. Πατρίτσια Απέργη \ Ομάδα Σύγχρονου Χορού Αερίτες “The House of Trouble”

Η παρουσίαση του The House of Trouble στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Outward Turn της Στέγης του Ιδρύματός Ωνάση.

Το Σάββατο 20 Ιουλίου (22:00) και την Κυριακή 21 Ιουλίου (21:00) ο βραβευμένος με Olivier Botis Seva και η ομάδα του, έρχονται στο Kalamata International Dance Festival για την πρεμιέρα του Until We Sleep επί ελληνικού εδάφους. Η δεύτερη παράσταση θα σημάνει και το κλείσιμο της αυλαίας του 30ου KDF. “Until We Sleep”